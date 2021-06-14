Студенты в Москве вновь переходят на дистанционку

Ведущие вузы Москвы вновь отправляют студентов продолжать учебу и сдавать сессию дистанционно. Это связано с наметившимся обострением ситуации по коронавирусу в столичном регионе страны.

С рекомендаций ко всем подведомственным московским вузам перейти на дистанционный формат обучения выступило и Министерство образования и науки РФ. Высшим учебным заведениям, которые не могут выполнить рекомендацию, вменено в обязанность строго соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 в Москве до 20 июня объявлены нерабочие дни, работодателям посоветовали перевести на удаленку 30 процентов сотрудников. На время длинных выходных в городе запрещено посещение зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат, а организации общественного питания и развлекательные заведения приостановили обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничили работу и столичные учреждения культуры.

Среде тех вузов, которые уже объявили о частичном переводе работы в дистанционный формат, - Московский государственный университет, высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Бауман, ряд других. Так, в МГУ и МГТУ будут проводить удаленно сессии и итоговую аттестацию, в ВШЭ - часть экзаменов и занятий.

Ограничительные меры против распространения коронавируса предпринимают и в Санкт-Петербурге, в Московской области и ряде других регионов России. Они также могут коснуться и режима занятий в расположенных на их территории университетах.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской отмечают, что установленным требованиям будут в обязательном порядке следовать и студенты-кыргызстанцы, занимающихся во многих российских вузах. "За минувшие пандемические месяцы учащаяся молодежь, в том числе из Кыргызстана, уже хорошо освоила дистанционный формат занятий. Так что, надеемся, особых проблем в этот раз не возникнет. Главный вопрос, конечно, в другом - в том, как скоро это обострение пойдет на спад. Тут многое зависит от самого населения. И мы постоянно напоминаем нашим молодым соотечественника-студентам о необходимости выполнять все требования профилактики", - прокомментировали в Совете.