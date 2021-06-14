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Садыр Жапаров и король Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества

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- Ренат Кольцов
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Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор в ходе которого стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров отметил, что Кыргызская Республика готова и дальше развивать всестороннее сотрудничество с Саудовской Аравией на основе взаимной поддержки и доверия в интересах братских народов двух стран.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда оказывала содействие Кыргызстану в непростые времена.

Президент Садыр Жапаров пригласил Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику для того, чтобы поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень и укрепить дружеские отношения между странами.

В свою очередь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, поблагодарив за приглашение, с удовлетворением отметил динамичное развитие двусторонних отношений.

Он выразил готовность продолжить совместное взаимодействие, отвечающее интересам народов Кыргызстана и Саудовской Аравии.


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URL: https://www.vb.kg/402174
Теги:
Садыр Жапаров, Саудовская Аравия, сотрудничество
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