Евро - 2020: Потрясающий гол Патрика Шика с центра поля принес победу Чехии

Чехи стартовали на Евро –2020 с победы над сборной Шотландии. Счёт был открыт незадолго до перерыва. Патрик Шик после навеса Владимира Цоуфала выиграл верховую борьбу у шотландских защитников и вколотил мяч в ворота Дэвида Маршалла.Во втором тайме Шик оформил дубль обводящим ударом с середины поля.

Группа D Шотландия - Чехия - 0:2 (0:1) Голы: Шик, 42 (0:1). Шик, 52 (0:2). Шотландия: Маршалл, Купер, Хэнли, Робертсон, Хендри (Фрэйзер, 67), О`Доннел (Форрест, 79), Армстронг (Макгрегор, 67), Макгинн, Кристи (Адамс, 46), Мактоминай, Дайкс (Нисбет, 79). Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Выдра, 72), Масопуст (Хложек, 72), Соучек, Крал (Холеш, 67), Шик (Крменчик, 87). Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все - Германия). Глазго. Стадион "Хэмпден Парк".