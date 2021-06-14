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Евро - 2020: Потрясающий гол Патрика Шика с центра поля принес победу Чехии

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- Ренат Кольцов
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Чехи стартовали на Евро –2020 с победы над сборной Шотландии. Счёт был открыт незадолго до перерыва. Патрик Шик после навеса Владимира Цоуфала выиграл верховую борьбу у шотландских защитников и вколотил мяч в ворота Дэвида Маршалла.Во втором тайме Шик оформил дубль обводящим ударом с середины поля.

Группа D

Шотландия - Чехия - 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 42 (0:1). Шик, 52 (0:2).

Шотландия: Маршалл, Купер, Хэнли, Робертсон, Хендри (Фрэйзер, 67), О`Доннел (Форрест, 79), Армстронг (Макгрегор, 67), Макгинн, Кристи (Адамс, 46), Мактоминай, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Выдра, 72), Масопуст (Хложек, 72), Соучек, Крал (Холеш, 67), Шик (Крменчик, 87).

Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все - Германия).

Глазго. Стадион "Хэмпден Парк".


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URL: https://www.vb.kg/402176
Теги:
футбол, Чехия
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