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Евро -2020: Словакия дожимает Польшу, Испания и Швеция играют в ничью

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- Ренат Кольцов
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Группа Е

Польша - Словакия - 1:2 (0:1)

Голы: Щенсны, 18 - в свои ворота (0:1). Линетти, 46 (1:1). Шкриньяр, 69 (1:2).

Польша: Щенсны, Рыбус (Пухач, 74), Глик, Берешиньски, Беднарек, Крыховяк, Клих (Модер, 85), Зелиньски (Свидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Южвяк, Левандовски.

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик (Кошельник, 79), Шатка, Шкриньяр, Хамшик, Куцка, Дуда (Грегуш, 90+2), Хараслин (Суслов, 87), Хромада (Хрошовски, 79), Мак (Дюриш, 87).

Предупреждения: Губочан, 20. Крыховяк, 22.

Удаление: Крыховяк, 62.

Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все - Румыния).

14 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

Сборная Словакии открыла счет на 18 минуте Роберт Мак обыграв двух поляков на фланге сильно пробил в ближний угол. поляки ответили многоходовой комбинацией увенчавшейся голом Кароля Линетти. На 62-й минуте поле покинул польский игрок Гжегож Крыховяк. А на 69 минуте Милан Шкриниар принес победу сборной Словакии. В конце матча Польша имела два момента сравнять счет но удача отвернулась от "Белых орлов"

Группа E

Испания - Швеция - 0:0

Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Руис, 87), М.Льоренте, Ольмо (Морено, 74), Эрнандес (Тиагу Алькантара, 66), Торрес (Ойярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Педри.

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 75), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Олссон (Каюсте, 84), Берг (Классон, 69), Исак (Куайзон, 69).

Предупреждение: Лустиг, 55.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все - Словения).

Севилья. Стадион "Олимпийский". 10559 зрителей.

Пока это самый скучный матч Евро - 2020. Шведы не нанесли ни одного удара в створ испанских ворот. А сама "Красная фурия" установив рекорд по владению мячом (81,5%), так и не смогла поразить ворота Робина Ольсена, хотя в первом тайме имела как минимум три возможности забить гол


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URL: https://www.vb.kg/402181
Теги:
футбол
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