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Кандидаты-нарушители к повторным выборам в горкенеши допущены не будут

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- Оксана Гут
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Кандидаты в депутаты, нарушившие законодательство на выборах 11 апреля, не будут допущены к перевыборам в Бишкеке, Токмоке и Оше. Об этом 15 июня в эфире "Биринчи радио" заявил заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Абдыжапар Бекматов.

При этом, отметил он, отстранение всей партии, кандидаты которой были уличены в нарушениях, от участия в перевыборах законом не предусмотрено.

"Территориальные избирательные комиссии учитывают решения судов, признавших того или иного кандидата нарушившим выборное законодательство. В ТИК созданы координационные группы, куда вошли, в том числе, представители правоохранительных органов. При проверке документов кандидатов, которые должны были быть поданы до 13 июня, ждем заключения от правоохранительных и судебных органов. Потому что есть дела, которые только начаты, а есть те, которые уже в производстве. Таких кандидатов мы регистрировать не будем", - сказал Бекматов.

По его словам, проверка документов кандидатов продлится до 20 июня.

Напомним, повторные выборы в Бишкекский, Ошский и Токмокский горкенеши состоятся 11 июля. Итоги выборов в этих городах, прошедшие 11 апреля, были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений.


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URL: https://www.vb.kg/402185
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, нарушения, Ош, Токмак, Бишкек, Кыргызстан
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