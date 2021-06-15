Кыргызстанцы приняли участие в фестивале "Русский мир" в Подмосковье

Представители кыргызской диаспоры и посольства КР в РФ приняли участие в V Фестивале народов России и стран Евразии "Русский мир". Он прошел в подмосковном городе Сергиев Посад и был приурочен к отмечавшемуся 12 июня Дню России.

Фестиваль был организован Общероссийским общественным движением "Русский мир" при содействии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (расположена в Сергиевом Посаде), Министерства физической культуры и спорта Московской области, Российского военно-исторического общества. И входит в официальную программу празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, под знаком чего в РФ проходит нынешний год.

На фестиваль собралось множество участников и зрителей, представителей различных национальностей, диаспор, включая кыргызскую. Были представлены национальные виды спорта, единоборства, конноспортивное шоу, народное искусство, ремесла и этнокультурные традиции. Всего на территории работало более 50 тематических площадок. Гости "Русского мира" узнали о быте и культуре народов России, приняли участие в мастер-классах по традиционным ремеслам, увидели реконструкцию сражений эпохи Александра Невского.

Кроме того, была организована большая концертная программа. Она включила выступления лауреатов фестиваля народного творчества "Русский мир", фольклорных коллективов, Государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко". Всего в ходе праздника работало 45 тематических площадок, выставки, ярмарки, проходили различные игры и состязания.

Состоялся, в том числе, и международный турнир по кок-бору на кубок Чингиза Айтматова. Участниками стали четыре команды из Кыргызстана и России: из городов Подольск и Иркутск, из Московской области и команда "Атуул" (Кыргызстан). В оргкомитет вошли представители Межрегионального общественного фонда содействия развитию спорта и культуры мира, Ассамблеи народов России и Федерации кок-бору Кыргызстана.

"Четыре года назад мы пригласили на Фестиваль представителей игры "кок-бору". За время проведения мероприятия эта площадка стала одной из центральных. Игра пришлась по вкусу многим жителям Московской области. У "кок-бору" появляется большое количество болельщиков, которые следят за игрой и аплодируют. Площадка с игрой стала одним из украшений фестиваля "Русский мир". Недавно в Раменском округе состоялся турнир по "кок-бору". Для региона это становится нормой. Надеюсь, что с годами игра войдет в наш привычный ритм спортивной жизни, мы увидим зарегистрированную федерацию. Это очень красивое и динамичное зрелище", - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В упомянутом турнире в Раменском также приняли участие выходцы из Кыргызстана. А Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат вручила тогда кубок команде-победительнице.