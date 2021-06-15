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В КР предлагается только судей обязать квалифицировать преступления

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- Бакыт Басарбек
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В рамках общественных обсуждений новых проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса об административных правонарушениях предлагается кардинально изменить работу следственных органов. Своим мнением по этому поводу поделился с редакцией VB.KG глава общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, только суд должен определять статьи.

- Я предлагаю, чтобы следователи и прокуроры только собирали факты и предоставляли их суду. А в суде уже будет определяться степень вины обвиняемого и соответственно статья, по которой он будет осужден. Так будет правильнее и справедливее. Суды у нас большей частью просто на готовое обвинение, в котором уже указаны статьи, ставят свои приговор. Бывает даже и так, что на незначительное преступление следствие ставит более серьезную статью УК и суд без возражений принимает ее. А так не должно быть, задача обвинения только собирать доказательства вины обвиняемого, а защиты – наоборот. И судья на основании собранных фактов определяет соразмерную вину человека. Это и будет по настоящему гуманизацией уголовного законодательства, - сказал Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/402189
Теги:
судья, Уголовный кодекс, Кыргызстан, следствие
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