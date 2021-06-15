Специалисты КР примут участие в международном педагогическом форуме

Международный форум "Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы ее интеграционного развития" пройдет 17 июня в режиме онлайн на базе Московского педагогического государственного университета.

Форум организован самим МГПУ - базовой организация государств СНГ по подготовке педагогических кадров - и Евразийской ассоциацией педагогических университетов, при поддержке Исполнительного комитета СНГ. И приурочен к 30-летию создания Содружества Независимых Государств, отмечаемому в текущем году.

Мероприятие такого уровня, как отмечается в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ, впервые проводится для представителей системы непрерывного педагогического образования в странах-партнерах. На нем предполагается проанализировать современные проблемы развития этой сферы на постсоветском пространстве, наметить пути совершенствования интеграционных процессов, направленных на эффективную подготовку педагогов XXI века.

В рамках форума планируется организовать публичное обсуждение национальных докладов по данной тематике, обменяться опытом, определить перспективы сотрудничества.

Евразийская ассоциация университетов была создана на учредительном съезде в 1989 году как Ассоциация университетов СССР по инициативе Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, при поддержке двадцати крупнейших университетов Советского Союза. В 1992 году преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов. Сегодня ЕАУ - авторитетная и влиятельная международная организация вузов. В неё входят национальные университеты всех стран СНГ, ведущие региональные университеты и высшие учебные заведения государств Евразийского пространства. В настоящее время ЕАУ объединяет 142 университета Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.