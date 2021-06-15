Обогатился на службе в мэрии. На экс-вице-мэра Бишкека ГКНБ возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-вице-мэра г. Бишкек по факту незаконного обогащения, заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в мэрии г. Бишкек и ее структурных подразделениях установлены факты незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов.

"Установлено, что экс-вице-мэр г. Бишкек А.У.Ш. (Азыгалиев Уланбек Шайлообекович - ред.), занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, обладая властными полномочиями, оказывал влияние по получению разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями аффилированных с ним субъектов.

В результате отмеченных незаконных действий, на близких родственников А.У.Ш. и аффилированных с ним лиц было оформлено 7 земельных участков в г. Бишкек и Иссык-Кульской области, 11 офисных помещений и 4 нежилых помещения, 11 квартир и 10 парковочных мест, 2 коттеджа на территории Иссык-Кульской области, а также 5 автомашин представительского класса.

В результате чего, активы А.У.Ш. и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на

сумму свыше 100 млн сомов", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всего перечня незаконно добытого имущества.

Для справки: Уланбек Азыгалиев был вице-мэром Бишкека с 2019 по 2020 год.