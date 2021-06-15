Погода
$ 84.30 - 84.72
€ 101.77 - 103.17

Заработали 10 центров для бесплатных консультаций туристического бизнеса

86  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В консультационных центрах представители туристического бизнеса могут бесплатно получить всю необходимую информацию и рекомендации по энерго- и ресурсоэффективности.

Консультационные центры открылись в Бишкеке, Караколе, Чолпон-Ате, Таласе, Баткене, Джалал-Абаде, Нарыне, Оше. А также селах Ала-Бука и Боконбаево. В них будут продвигать вопросы устойчивого потребления и производства, энерго- и ресурсоэффективности в секторе туризма Кыргызстана.

Недавно, в рамках проекта по продвижению энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана (ПЭРЭТО) прошел пятидневный обучающий семинар на тему "Внедрение мер устойчивого производства и потребления для развития туристического сектора в Кыргызстане".

Участниками тренинга стали региональные консультанты проекта ПЭРЭТО. Все они успешно прошли обучение и получили сертификаты. консультационных центров –

Во время тренингов участники ознакомились с концепцией устойчивого развития, включая принципы зеленой экономики и зеленого финансирования, эко- и энергоменеджмент, изучили сами зеленые технологии (солнечные панели и коллекторы, ветрогенераторы, управление отходами, биогазовые установки, капельное орошение, технологии по водосбережению в точках общепита и гостиницах). Также узнали о методах оценки предприятий на их экологичность, а также узнают на практике, как лучше всего продвигать энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии.

Консультанты также посетили несколько заведений HoReCa в Бишкеке и Чуйской области и увидели, как используются энерго- и ресурсоэффективные технологии на практике на туристических предприятиях. К примеру, в одном из этнокомплексов установлены солнечные коллекторы и панели, а в центре отдыха очистные сооружения. В одном из отелей введена карточная система. При заселении клиент отеля получает карточку, с помощью которой он может открыть дверь номера и включить свет. Такой подход помогает экономить до 20 процентов электроэнергии, ведь как только посетитель выходит из номера, свет автоматически выключается и все приборы перестают работать, за исключением холодильника. Владельцы отеля рассказали консультантам, что посетители часто забывают что-нибудь выключить, уходя из номера – освещение, телевизор или кондиционер, и электроэнергия тратится впустую. Также в планах установить тепловые насосы, они выгоднее электрических тенов (бойлеров), особенно на период отключения горячей воды в городе, а также солнечные панели.

Тренинг и консультационные центры организованы в рамках проекта ПЭРЭТОи партнерами: АУЦА, "Юнисон Групп", Technopolis Group и Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production - CSCP. При финансовой поддержке программы ЕС SWITCH Asia.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402204
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  