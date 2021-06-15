Заработали 10 центров для бесплатных консультаций туристического бизнеса

В консультационных центрах представители туристического бизнеса могут бесплатно получить всю необходимую информацию и рекомендации по энерго- и ресурсоэффективности.

Консультационные центры открылись в Бишкеке, Караколе, Чолпон-Ате, Таласе, Баткене, Джалал-Абаде, Нарыне, Оше. А также селах Ала-Бука и Боконбаево. В них будут продвигать вопросы устойчивого потребления и производства, энерго- и ресурсоэффективности в секторе туризма Кыргызстана.

Недавно, в рамках проекта по продвижению энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана (ПЭРЭТО) прошел пятидневный обучающий семинар на тему "Внедрение мер устойчивого производства и потребления для развития туристического сектора в Кыргызстане".

Участниками тренинга стали региональные консультанты проекта ПЭРЭТО. Все они успешно прошли обучение и получили сертификаты. консультационных центров –

Во время тренингов участники ознакомились с концепцией устойчивого развития, включая принципы зеленой экономики и зеленого финансирования, эко- и энергоменеджмент, изучили сами зеленые технологии (солнечные панели и коллекторы, ветрогенераторы, управление отходами, биогазовые установки, капельное орошение, технологии по водосбережению в точках общепита и гостиницах). Также узнали о методах оценки предприятий на их экологичность, а также узнают на практике, как лучше всего продвигать энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии.

Консультанты также посетили несколько заведений HoReCa в Бишкеке и Чуйской области и увидели, как используются энерго- и ресурсоэффективные технологии на практике на туристических предприятиях. К примеру, в одном из этнокомплексов установлены солнечные коллекторы и панели, а в центре отдыха очистные сооружения. В одном из отелей введена карточная система. При заселении клиент отеля получает карточку, с помощью которой он может открыть дверь номера и включить свет. Такой подход помогает экономить до 20 процентов электроэнергии, ведь как только посетитель выходит из номера, свет автоматически выключается и все приборы перестают работать, за исключением холодильника. Владельцы отеля рассказали консультантам, что посетители часто забывают что-нибудь выключить, уходя из номера – освещение, телевизор или кондиционер, и электроэнергия тратится впустую. Также в планах установить тепловые насосы, они выгоднее электрических тенов (бойлеров), особенно на период отключения горячей воды в городе, а также солнечные панели.

Тренинг и консультационные центры организованы в рамках проекта ПЭРЭТОи партнерами: АУЦА, "Юнисон Групп", Technopolis Group и Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production - CSCP. При финансовой поддержке программы ЕС SWITCH Asia.