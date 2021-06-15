Скончался самец Туркестанской рыси по кличке Кот, болевший пневмонией

Скончался самец Туркестанской рыси по кличке Кот, которому неравнодушные граждане собирали деньги на лечение. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила президент Общественного Фонда "Бугу-Эне" Салтанат Сейитова.

"Кот ушёл... С ним ушёл кусочек сердца...", - написала она.

Напомним, в мае Общественный Фонд "Бугу-Эне" сообщил о том, что у обитателя зоопарка в Караколе - самца Туркестанской рыси по кличке Кот развилась двусторонняя пневмония "пока неизвестной этиологии".

"6 лет назад он был спасён от неминуемой гибели в горах. Постараемся и сейчас не дать ему умереть...", - говорила тогда Салтанат Сейитова.

Животное было обследовано и проводилось лечение.

В комментариях к посту Сейитова ответила, что у Кота развилась сердечно-легочная недостаточность, инфаркт миокарда, пневмония.