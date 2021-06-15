Юрист о дипломе Зулпукарова: Отвлечение внимания от абсурдного подозрения

ГКНБ занимается расследованием уголовного дела или дискредитацией депутата перед избирателями? Таким вопросом задалась адвокат Таалайгуль Токтакунова, комментируя заявление ведомства о поддельном дипломе Торобая Зулпукарова.

"Несомненно это отвлечение внимания народа от абсурдного подозрения. Кто-нибудь понял почему его водворили в СИЗО ГКНБ, в чем его подозревают? Были лишь весьма громкие слова "по делу Кумтор", главное нравится простому народу. Однако подозрение абсолютно в другом, близко даже не относится к заключённым соглашениям по Кумтору с канадской стороной. Именно поэтому отдельные лица намерены отвлечь внимание народа и акцентировать их на якобы поддельный диплом", - написала юрист в соцсетях.

Во-первых, отметила она, сам Торобай Зулпукаров не допрошен по этому делу, во-вторых "он не подозревается якобы за подделку ибо отсутствуют обоснованные подозрения и требуется согласие ЖК КР".

"Особенно смешно то, что супруга депутата по просьбе следователя сама принесла им оригинал диплома, но в последующем он оказался на просторах Интернета. Отсюда возникает вопрос: чем занимаются наши чекисты, расследованием уголовного дела или нахождением любых причин чтобы держать депутата в СИЗО? Или дискредитацией перед избирателями...", - высказалась Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, накануне ГКНБ сообщил, что депутат ЖК Торобай Зулпукаров использовал поддельный диплом КНУ.