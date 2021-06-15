Акенеев: Мы не можем использовать всю воду, не оставляя ее другим странам

Экономист Азамат Акенеев на своей странице в соцсети прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Чуйской области и сливом ее соседней республике.

"В связи с дефицитом воды в Чуйской долине сейчас раскидываются видео, как часть воды уходит в Казахстан. Мол продали воду, предательство. Но мы не можем использовать всю воду, не оставляя ничего странам, которые находятся ниже по течению. Это нарушение соглашений и международных норм", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что Кыргызстан, согласно договору, сливает воду Казахстану. По данным казахстанских СМИ, в марте текущего года Казахстан, согласно договоренности на уровне глав государств, поставил Кыргызстану 900 млн кВт⋅ч электроэнергии. По договоренности Кыргызстан должен в течение трех летних месяцев ближайших трех лет возвращать из этого объема по 300 млн кВт⋅ч электроэнергии и осуществлять дополнительные пропуски воды с Токтогулского водохранилища по 330 млн куб. м, то есть в течение июня-августа ежегодно, до 2023 года включительно.

В то же время вчера в Бишкеке у Дома правительства прошел митинг фермеров Жаны-Жерского, Жаны-Пахтинского, Нижнечуйского и Камышановского айыл окмоту Чуйской области, которые собрались из-за дефицита поливной воды в Чуйской области. Крестьяне пожаловались, что если на их поля не дадут воду, то они понесут огромные убытки. Правительство пообещало им выделить воду на 10 дней.