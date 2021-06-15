Падающий рейтинг Бабанова. Возвращения в политику не получится

В последнее время рейтинг Омурбека Бабанова продолжает стремительно падать. Не добавляет ему популярности, на которую он рассчитывал, и уголовное дело по "Кумтору", а также посадка в СИЗО-1.

Народ иллюзий не питает

С начала своего задержания Бабанов всячески пытался представить себя жертвой репрессий и политических гонений. Он политик, понимающий, что наш народ всегда вступается за несправедливо обиженных. Просчитал Бабанов, конечно, все, кроме того, что этот самый народ давно уже не питает каких-либо иллюзий вокруг его кандидатуры.

Процесс был заложен еще после президентских выборов 2017 года. Тогда Омурбеку Бабанову следовало продолжить борьбу, а не сбегать с родины. В то время у него были высокие рейтинги. Если бы власть его посадила, то он мог проявить терпение, продолжить борьбу. И народ бы встал на его сторону. Но он, плюнув в лицо народу, спасал свое нажитое. Потом, то приезжал, то уезжал. А после заявления об уходе из политики и выходе из лидерства партии "Республика", его рейтинги и вовсе покатились вниз.

24 марта ГКНБ заявила о прекращении всех уголовных дел в отношении Омурбека Бабанова… за 100 млн сомов.

"По результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных в отношении Омурбека Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты основанные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним из-за отсутствия фактов причинения вреда интересам государства. С Бабановым достигнута договоренность о добровольном перечислении в бюджет государства 100 млн сомов в качестве поддержки", - говорилось в сообщении Госкомитета нацбезопасности.

Поддержал бюджет страны Бабанов тогда, конечно, неплохо по меркам бюджета и скромно – по своим. И если он еще тогда не признавал за собой никакой вины перед государством, за что и куда отдал эти средства? Однако отдал, дела прекратили и Бабанов, забыв про электорат, залег на дно. В итоге, если в 2017 году Омурбека Токтогуловича хотели видеть большая часть граждан стран, особенно среди северного электората, то сейчас такого доверия к нему не наблюдается. Хорошо это видно и по числу сторонников, которые пытаются в настоящее время оказать давлением на суд... Хотя, возможно, именно на это рассчитывал Бабанов своим отказом сотрудничать со следствием. Не вышло... А все потому, что кыргызстанцы давно уже поняли, что скрывается за кандидатурой Омурбека Бабанова.

Казахстанское лобби года 2017-го

Особенным доказательством его приоритета между любовью к народу и собственной выгодой стал инцидент в 2017 году, переросший в двусторонний скандал между РК и КР. В Сети появилась аудиозапись телефонного разговора между якобы депутатом ЖК от фракции "Республика -Ата-Журт" - и высокопоставленным чиновником из Казахстана. Разговор идет о выборах. Один момент беседы привлекает внимание. Чиновник говорит: "Все нормально. Все нормально, все по плану. Омурбеку (имеет в виду Бабанова) привет большой. Все будет хорошо".

Примечательно, что после на кыргызско-казахской границе возникли большие проблемы при переходе. В итоге люди начали возмущаться, выражать недовольство. К тому же, в том году Бабанов готов был за президентское кресло заручиться поддержкой тогдашнего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. В сентябре 2017 года Назарбаев встретился с Бабановым в Астане и заявил о своей поддержке... Что взамен этой поддержке мог предложить тогда Омурбек Токтогулович казахам, останется вопросом риторическим.

А он за кого вступился?

Вот только в этих приграничных проблемах тогда пострадали не олигархи, а простые кыргызстанцы-фермеры. А это наглядно показывают, что на народ Омурбеку Бабанову всегда было плевать. Как бы это грубо не звучало.

Ну и последнее. Сейчас Бабанов кричит о несправедливости возбужденных против него уголовных дел, называет себя политическим узником, требует общество обратить на это внимание. Но вот вопрос, за все то время, пока Бабанов находился у власти и политики, за кого лично, без собственной выгоды он вступился? Чьи уголовное дело пытался обжаловать он раньше? Ответ, пожалуй, нулевой. Поэтому, политикам, пытающимся сейчас кидаться на амбразуру за Омурбека Токтогуловича, стоит об это помнить. Тем более, после всего произошедшего в политику и к электорату путь Бабанова однозначно заказан.