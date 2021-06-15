В ГНС назначен новый заместитель председателя

Распоряжением председателя кабинета министров Улукбека Марипова от 14 июня 2021 года Алтынбек Абдувапов назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы (ГНС), сообщает пресс-служба ведомства.

15 июня заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров представил коллективу ГНС нового заместителя руководителя.

Акылбек Жапаров обозначил стоящие перед Налоговой службой приоритетные задачи, в том числе по сбору налогов и страховых взносов, дальнейшей цифровизации налоговых процедур, указал на необходимость дальнейших серьезных реформ в системе налогового администрирования. Он также призвал решительно выявлять недобросовестных налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов, принять необходимые меры по борьбе с реализацией контрафактной алкогольной и табачной продукции.

Отметим, что новый заместитель руководителя Налоговой службы Алтынбек Абдувапов до назначения занимал должность начальника управления ГНС.

Бывший зампред ГНС Замирбек Мамытов возглавил Управление ГНС по Первомайскому району города Бишкек.