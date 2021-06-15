Погода
$ 84.30 - 84.72
€ 101.77 - 103.17

В ГНС назначен новый заместитель председателя

188  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Распоряжением председателя кабинета министров Улукбека Марипова от 14 июня 2021 года Алтынбек Абдувапов назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы (ГНС), сообщает пресс-служба ведомства.

15 июня заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров представил коллективу ГНС нового заместителя руководителя.

Акылбек Жапаров обозначил стоящие перед Налоговой службой приоритетные задачи, в том числе по сбору налогов и страховых взносов, дальнейшей цифровизации налоговых процедур, указал на необходимость дальнейших серьезных реформ в системе налогового администрирования. Он также призвал решительно выявлять недобросовестных налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов, принять необходимые меры по борьбе с реализацией контрафактной алкогольной и табачной продукции.

Отметим, что новый заместитель руководителя Налоговой службы Алтынбек Абдувапов до назначения занимал должность начальника управления ГНС.

Бывший зампред ГНС Замирбек Мамытов возглавил Управление ГНС по Первомайскому району города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402212
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  