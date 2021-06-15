КР снова плохо расследовала пытки - считает Комитет ООН по правам человека

Спустя 7,5 лет после подачи жалобы Комитета по правам человека ООН выслал соображения по индивидуальной жалобе о применении пыток в отношении четверых человек. Об этом сообщает правозащитное движение "Бир Дуйно".

В июне 2010 года четверых жителей Оша задержали как свидетелей, а затем арестовали как подозреваемых по делу о массовых беспорядках. Мужчин пытали, чтобы добиться от них признания в совершении преступления.

"Его поставили лицом к стене и в таком положении продержали примерно полдня. Затем мужчину начали избивать, нанося удары по спине и голове, в область почек, с требованием взять вину на себя в участии в массовых беспорядках. У него было сломано несколько ребер, что подтверждается медицинской справкой, выданной 6 октября 2012 года. Две недели он не мог есть, только пил воду. Из-за страха мести со стороны сотрудников ГКНБ мужчина не сразу заявил о пытках", - так описывают страдания одного из арестованных правозащитники.

Четверо подсудимых просили в суде разрешения на вызов своих свидетелей, которые могли бы представить важные доказательства в их защиту. Но суд отказал им и все четверо были признаны виновными. Не все они заявляли о пытках, так как опасались за свою безопасность и за своих близких.

В поданной жалобе в Комитет по правам человека ООН указано, что по фактам применения пыток не было оперативного и беспристрастного расследования пыток, их подвергли произвольному задержанию. Имел место факт ограничения права на доступ к адвокату, были признаки дискриминации, не было справедливого и независимого судебного разбирательств.

Дело о пытках дошло до Комитета ООН по правам человека, который в марте 2017 года признал, что в отношении этих четверых граждан имели место ряд нарушений Международного пакта о гражданских и политических правах. Комитет установил, что к ним применяли пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Они не были обеспечены эффективными средствами правовой защиты, были подвергнут произвольному аресту и содержанию под стражей, лишению свободы.

На основании ответа из Комитета, адвокаты обратились с заявлением в военную прокуратуру Ошского гарнизона с целью возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников УГКНБ, но получили отказ. В официальном письме говорится, что доводы осужденных по факту неправомерных действий со стороны сотрудников Управления Государственного комитета национальной безопасности не нашли подтверждения.

Юристы не согласились с таким ответом, и обжаловали отказ в Ошском городском суде. В заявлении юристы указали, что помощник прокурора Ошского военного гарнизона не провел ни одного следственного действия при предварительном расследовании фактов пыток.

"Не была дана правовая оценка медицинским справкам, не были опрошены участники следствия по делу. В заявлении в горсуд юристы просили признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Постоянные отказы показывают недостаточную эффективность работы прокуратуры и военной прокуратуры", - сообщают в правозащитной организации "(Бир Дуйно) Кыргызстан".

Отмечается, что после принятия жалобы к рассмотрению, государство-участник выслало свои замечания. В них говорится, что "авторы сообщения принимали в этих событиях активное участие", что они имели возможность жалобы на пытки, но не сделали этого.

В начале июня 2021 года были получены соображения Комитета по правам человека ООН. Комитет принимает к сведению жалобы авторов на пытки и жестокое обращение, также принимает к сведению жалобы о незаконном задержании. Государство обязано предоставить авторам эффективное средство правовой защиты, выплатить возмещение. Государство-участник обязано предпринять надлежащие шаги для проведения оперативного и беспристрастного расследования о пытках, а также предоставить достаточную компенсацию. Государство-участник обязано предпринять меры для предупреждения аналогичных нарушений в будущем. Так как государство присоединилось к Факультативному протоколу, признало компетенцию Комитета, в течение 180 дней Комитет ожидает получить информацию о принятых государством мерах по выполнению указанных соображений.