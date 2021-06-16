В России продлили мораторий на выдворение иностранцев

В России до 30 сентября продлен срок временного пребывания иностранных граждан без санкций. Это предусмотрено соответствующим Указом, который подписал президент страны Владимир Путин и который вступает в силу 16 июня.

Как сообщили в пресс-служба Кремля, в документе отмечается, что до указанной даты включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, "не принимаются решения в форме принудительного выдворения за пределы РФ…о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ".

Действие аналогичной нормы истекало 15 июня, в соответствии с Указом президента РФ от 15 декабря 2020 года "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Этим указом устанавливалось, что до 15 июня 2021 года иностранным гражданам нужно оформить требуемые законодательством РФ документы для пребывания, проживания на ее территории России или же добровольно покинуть страну.

О необходимости выполнения этих требований напоминал первый заместитель главы правоохранительного ведомства Александр Горовой на проходившем в апреле пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. По словам Горового, численность иностранных граждан, находящихся в РФ нелегально, уже превысила миллион человек. "Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - подчеркнул замминистра. И призвал государства Содружества провести среди таких своих граждан в РФ соответствующую работу – через СМИ, с помощью блогеров.

В этой связи посольства ряда государств, в том числе и Кыргызстана, в последние недели испытали наплыв сограждан, стремившихся урегулировать вопросы своего пребывания в стране. Но теперь для тех, кто не успел уложиться в установленные сроки, они продлеваются.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта и не имеющие законных оснований для пребывания на российской территории, вправе до 30 сентября обратиться с заявлением в МВД об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы Российской Федерации. Граждане государств - членов Евразийского экономического союза до конца года вправе заключать договоры на выполнение работ с работодателями без учета требований к заявленной цели визита в РФ.

Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.