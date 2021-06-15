Президент поручил "Кумтору" и Минтрансу построить дорогу Балыкчи-Барскоон

Садыр Жапаров сегодня, 15 июня, во время беседы с трудовым коллективом ЗАО "Кумтор Голд Компани" поручил Министерству транспорта и коммуникаций страны совместно с ЗАО "Кумтор Голд Компани" начать проработку вопроса строительства автодороги Балыкчи-Барскоон, - сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства отметил важность строительства широкополосной и качественной автомобильной дороги, отвечающей всем необходимым современным стандартам и требованиям для обеспечения непрерывного, безопасного, комфортного движения транспортных средств.

Предполагается, что в текущем году начнутся подготовительные мероприятия и строительные работы, до осени текущего года планируется заасфальтировать ряд участков автодороги и продолжить строительные работы весной 2022 года.

Садыр Жапаров подчеркнул, что имеющаяся трасса за годы независимости не ремонтировалась, а также имеет невысокую пропускную способность.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие надежной и современной транспортной инфраструктуры даст сильный импульс экономическому развитию региона, в том числе развитию туристической индустрии на южном побережье Иссык-Куля.