Погода
$ 84.30 - 84.72
€ 101.77 - 103.17

Обращение в МУС по конфликту на границе создаст новую напряжённость

168  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В аппарате президента прокомментировали инициативу отдельных граждан Кыргызской Республики по обращению в Международный уголовный суд в связи с событиями на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28-30 апреля текущего года, сообщаем следующее.

В данное время все вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном по делимитации и демаркации государственной границы решаются исключительно политико-дипломатическим путем.

На сегодняшний день продолжают свою работу межправительственные комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, которые ищут наиболее приемлемые пути решения вопроса с учётом интересов двух стран.

Сейчас, когда вопросы границ начали решаться в духе мира и переговорных процессов, возможно отдельные силы хотят снова создать напряженность в двусторонних отношениях.

Вопросы границ требуют очень взвешенного подхода и в данном случае подобные инициативы могут нанести вред политико-дипломатическому решению вопроса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402231
Теги:
приграничные конфликты, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  