Обращение в МУС по конфликту на границе создаст новую напряжённость

В аппарате президента прокомментировали инициативу отдельных граждан Кыргызской Республики по обращению в Международный уголовный суд в связи с событиями на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28-30 апреля текущего года, сообщаем следующее.

В данное время все вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном по делимитации и демаркации государственной границы решаются исключительно политико-дипломатическим путем.

На сегодняшний день продолжают свою работу межправительственные комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, которые ищут наиболее приемлемые пути решения вопроса с учётом интересов двух стран.

Сейчас, когда вопросы границ начали решаться в духе мира и переговорных процессов, возможно отдельные силы хотят снова создать напряженность в двусторонних отношениях.

Вопросы границ требуют очень взвешенного подхода и в данном случае подобные инициативы могут нанести вред политико-дипломатическому решению вопроса.