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Среди пострадавших от взрыва в Новосибирске оказались и кыргызстанцы

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- Евгений Денисенко
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Тридцать три человека пострадали от происшедшего 14 июня в Новосибирске пожара на газовой автозаправочной станции. Среди них - трое граждан Кыргызстана, сообщают российские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. Все произошло около 18.00. Судя по видео, снятым очевидцами, огненный столп взметнулся выше 24-этажных домов, его было видно из многих районов Новосибирска. В соседних домах взрывной волной были выбиты стекла, взорвавшуюся цистерну отбросило на соседнюю улицу. Огонь перекинулся на близлежащие гаражи, в которых началась разгерметизация газовых баллонов, их возгорание. Общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, на его тушение ушло более шести часов. Всего к ликвидации бедствия было привлечено 111 человек и 34 единицы техники.

Сотрудники генерального консульства КР в РФ оперативно выехали на место происшествия, которое находится неподалеку от района компактного кыргызстанцев, связались с представителями Оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области. От них и была получена предварительная информация о трех гражданах Кыргызстана, получивших ожоги различной степени тяжести.

Следом дипломаты КР навестили одного из пострадавших, 53-летнего уроженца города Кара-Суу Ошской области У.О., помещенного в ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы. У него обожжено около 20 процентов тела. Но, по словам врачей, состояние пациента стабильное, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. У двоих других – 5- и 7-процентные ожоги тела. Один из них, 20-летний А. у Н., уроженец Узгенского района Ошской области, после оперативного вмешательства врачей был отпущен домой. Третий. 33-летний А.Б., выходец из Чон-Алайского района Ошской области, первоначально покинул место происшествия из-за шокового состояния. Но позднее связался с сотрудниками генконсульства и при их содействии был доставлен в больницу.

Кроме того, выяснилось, что в результате пожара и взрыва уничтожено кафе, арендованное гражданкой Кыргызстана, и пункт шиномонтажа, где также работал ее соотечественник . Обоим удалось экстренно эвакуироваться. Сотрудники генконсульства встретились с ними и теперь помогут одному из них восстановить сгоревший паспорт.

В целом же на госпитализацию в областную клиническую больницу поступили 17 человек, семь из них находятся в реанимации, состояние их оценивается, как тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов - 40 процентов, у десятерых - от 4 до 23 процентов. Среди них два несовершеннолетних, 9 и 12 лет, их состояние удовлетворительное.

На настоящий момент в Новосибирске уже задержаны владелец АГЗС "Еврогаз", 57-летний Роман Гармидера и 37-летний инженер этой автозаправки. Они, как отметили в Следственном комитете РФ по Новосибирской области, не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Расследованием дела о пожаре займется центральный аппарат СК России. Такое распоряжение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.


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URL: https://www.vb.kg/402235
Теги:
взрыв, Россия, Кыргызстан
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