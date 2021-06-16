Кыргызстан. Выход из тупика

Предлагаемая здесь концепция, разработанна по поручению президента КР Садыр Жапарова, направлена на ускоренное развитие страны, совершенствование финансовой системы на базе цифровых платформ, введение налоговой системы, стимулирующей развитие экономики, бюджетной сферы с повышением финансовой самостоятельности регионов, более эффективной и надёжной системой пенсионного обеспечения.

Цели и задачи

Сегодня народу КР не нужны псевдореформы, имитирующие движение вперёд, а фактически продолжающие тридцатилетнее "топтание на месте". Нужна реальная модернизация страны, сильное и справедливое государство, которое в состоянии улучшить жизнь простых людей.

Пожалуй, одна из главных ошибок реформаторов - стремление провести реформы мгновенно, поменять всё разом. Это приводит к тому, что народ не может сходу понять новые правила игры, плохо ориентируется в ситуации. По этой причине возникает много не злонамеренных нарушений. Надзорные органы с трудом ориентируются в новых экономических реалиях. Всё это приводит к хаосу, недовольству всех слоёв общества. В предлагаемой концепции предусмотрен именно постепенный перевод экономики на новые рельсы.

Губительна и противоположная политика, когда пытаются всё поменять, при этом ничего не меняя по существу, ограничиваясь косметическими правками в ранее уже действовавших нормативных документах.

Искусство команды, управляющей страной в эпоху перемен, состоит в том, чтобы нащупать ту тонкую грань и принять выверенные решения, существенно меняющие сложившееся неэффективное устройство государства. Она должна "заложить руль" достаточно круто, но при этом не вставать на путь не просчитанных решений.

Ориентиром для КР должны стать такие страны как Сингапур, Гонконг и другие государства, которые смогли провести глубокие реформы и успешно из третьего мира ворвались в первый.

Залогом успеха КР является народ, требующий перемен и желающий работать с полной отдачей сил, а также земля и её недра, богатые природными ископаемыми. Ключевую роль мы видим в активном вовлечении стран Центральной Азии в финансовую систему КР.

Обязательным условием для успешной реализации повестки модернизации являются цифровые платформы, которые на базе эффективных финансовых технологий сводили бы воедино налоговые сборы, функционирование бюджетной сферы и пенсионные сбережения. Именно по этой причине во главу угла здесь поставлено применение блокчейн-платформ, которые будут выполнять данную миссию.

Одной из стратегических целей является создание в КР регионального платёжного центра - финансового хаба для стран Центральной Азии. Необходимо возродить ту роль, которую играла страна во времена Великого шёлкового пути.

Для достижения этой цели необходимо создать в соседних странах сеть кыргызских дочерних финансовых организаций; в режиме физического он-лайна организовать трансграничные платежи, используя цифровые блокчейн-платформы, а в качестве базового актива - золото. Для населения создать широкую сеть торговли электронным золотом, обеспеченного физическим золотом. Конкурентные преимущества такой торговли для покупателей драгметаллов - в разы более низкие комиссии. Сбережения в золоте значительно эффективнее, чем, скажем, в долларе США. За последние сто лет золото подорожало относительно доллара почти в сто раз, а с начала этого века почти в семь раз. На базе золота можно построить альтернативную доллару систему сбережений части пенсионных накоплений.

Для КР путём государственного регулирования необходимо решить вопрос в отношении золота. Слитки продаются за рубеж, а собственная ювелирная промышленность "сидит" без золота. Не могут его купить коммерческие банки, юридические лица, жители КР.

Такой проект сплотит все страны Центральной Азии. Предлагаемая здесь глубокая модернизация экономики КР не ограничится только территорией страны, а явится мощным драйвером сотрудничества с другими государствами региона.

Сегодня ни одна страна в мире не может претендовать на какие-либо лидерские позиции, не имея инновационной финансовой системы и развитой IT индустрии.

Также следует разработать программу развития за счёт разумной политики налоговых льгот для тех отраслей экономики, которые находятся сегодня в депрессивном состоянии, но имеют большой потенциал роста.

Предлагаемая здесь концепция модернизации КР направлена на повышение уровня жизни населения, сглаживания диспропорций в имущественном неравенстве, что является залогом стабильности общества.

Необходимо перейти от декламаций о цифровой экономике к реальным делам по развитию этой модели. Ускоренными темпами создавать рабочие места для образованной части населения в сфере IT и финансовом секторе. Для реализации проекта модернизации страны необходимо организовать углублённое изучение математики и программирования в школах и университетах. Было бы крайне важно пригласить квалифицированных специалистов из России и Белоруссии, успешно работающих в IT индустрии. Обе страны имеют очень высокий потенциал в этих сферах деятельности. Полагаем, что это вполне реально, если предложить высокий уровень безопасности в стране, качественное образование, привлекательные условия в сфере налогообложения, возможность дешёвой аренды офисов и достаточно комфортных условий проживания.

Стимулирующий эффект от предложенной здесь модели модернизации экономики возможен при реализации целого комплекса политических, экономических реформ и государственного переустройства. Необходимо поднять уровень жизни населения, искоренить коррупцию, обеспечить справедливый суд, честные выборы, создать привлекательный инвестиционный климат.

Для ряда наиболее значимых отраслей экономики можно ввести законодательную норму о 51% акционерного капитала, который должен принадлежать конечным бенефициарам - гражданам КР. Например, Сингапур активно следует этому правилу, и не только он один.

Парадокс экономики Кыргызстана

В Кыргызстане одни из самых низких налогов в мире, если не брать во внимание офшорные юрисдикции. Прибыль - 10%, подоходный налог - 10%, НДС - 12%. Любая страна с такими налогами развивалась бы рекордными темпами, а экономика Кыргызстана лишь топчется на месте. Мы должны найти этот "гордиев узел", тормозящий экономику,и разрубить его.

Можно назвать много бед нашей государственности: коррупция, неправедный суд, недостаток квалифицированных кадров в государственном аппарате управления и многое другое. Всё это будет справедливо, и этим сегодня много занимаются. Но хотелось бы остановиться на чисто экономических проблемах.

Сейчас идёт напряжённая работа над новым Налоговым кодексом. Там рассматриваются достаточно революционные предложения. Скажем, отмена налога на прибыль.

Депутаты ЖК вышли с законодательной инициативой по модернизации пенсионной системы. Там тоже есть, прямо скажем, революционные предложения - часть пенсий хранить в золоте, которое намного стабильнее самых твёрдых мировых валют. Это обеспечит более достойную старость гражданам нашей страны.

Но всех нас интересует ещё один не менее важный вопрос: а где же та ниточка, потянув за которую, можно распутать весь клубок экономических проблем?

Точки роста

Главная и, казалось бы, неразрешимая задача - как нарастить поступления в бюджет при, может быть, ещё более низких налогах, чем сейчас? И что самое интересное: ответ существует. Надо создать как отрасли экономики опережающего развития, используя при этом и данные нам самой природой преимущества, и наши традиционные занятия в экономической сфере, так и попытаться побороться за лидирующие позиции в новейшей экономике - IT индустрии и финтехе. Не прожектерство ли это? Есть полная уверенность, что нет.

Кыргызстан многие в мире называют азиатской Швейцарией. Действительно природа подарила нашему народу прекрасные горы, уникальное озеро Иссык-Куль, но мы не используем и в малой доле дарованные богатства. Где наша мощнейшая альтернативная энергетика (солнечная, ветровая), индустрия отдыха, рыбоводство, сельское хозяйство, уникальные кыргызские сыры и т.д.? Этим надо заниматься, причём очень серьёзно, и привлекать к реализации проектов мировых лидеров индустрии, конечно создавая лет на десять льготный налоговый режим.

Пресная вода. Более сорока процентов водных ресурсов Центральной Азии - на нашей земле. При этом мы больше половины потребляемой рыбы закупаем за рубежом, а могли бы быть крупнейшим поставщиком во все соседние страны, пополняя казну миллиардами долларов.

Сейчас происходят поистине исторические события. Богатый природными ископаемыми ресурсами Кыргызстан поставил заслон перед их хищническим использованием. Но мало только добывать сырьё, надо всё сделать для того, чтобы его переработка приносила доход в наш национальный, а не чужой бюджет. Поэтому рассматривается в Налоговом кодексе и отмена возврата НДС при вывозе сырья или продукции низкой степени переработки.

Это всё прекрасно и сделает нашу жизнь более сытой. Но только на туризме, продуктах питания и сырьевой экономике лидирующие позиции в мире не занимают. Нужна современная экономика знаний. В этой связи необходимо отметить законодательную инициативу депутатов ЖК и самым тщательным образом проанализировать их предложения.

Выход из тридцтилетнего тупика

Есть такое предназначение человека - вытащить страну из нищеты, сделать её богатой, счастливой и процветающей. И речь здесь идёт не о консультантах, а о выдающихся политических деятелях, навечно входящих в мировую историю. Именно такие деятели всегда брали на себя ответственность за реформы и выводили свои страны в лидирующую группу.

Тандем Ко́нрада Адена́уэра и Людвига Эрхарда на своих плечах вытащил Германию из послевоенной разрухи.

Пак Чонхи - президент Южной Кореи. В массовом сознании населения он один из самых выдающихся политических деятелей в истории страны, и считается главным архитектором "экономического чуда".

Дэн Сяопин - разработал принцип "социализма с китайской спецификой", стал инициатором экономических реформ в Китае и сделал страну частью мирового рынка.

Можно перечислить ещё до десятка великих руководителей государств, которые сотворили экономическое чудо в своих странах. Но хотелось бы более подробно остановиться на первом премьер-министре Сингапура Ли Куан Ю.

Сейчас Сингапур богатое, современное государство, процветающее и высокотехнологичное. Сложно представить, что страна всего полвека назад была одним из беднейших азиатских государств, притоном пиратства и наркотраффика. Всего полвека назад ВВП на душу населения был на уровне самых бедных стран Африки, и единственное средство выживания - обслуживание британской военной базы.

Сингапур имел крайне невыгодную стартовую позицию. Крошечная заболоченная территория, полное отсутствие полезных ископаемых, не было даже пресной воды и сельскохозяйственных угодий.

Для формирования экономической базы Ли сделал ставку на иностранные компании и привлечение инвестиций. Было сделано всё для того, чтобы бизнес в Сингапуре чувствовал себя комфортно - всевозможные налоговые послабления, максимально упрощенные бюрократические процедуры, простые и понятные законы. Все вопросы решались быстро и на самом высшем уровне. Для обеспечения прозрачности ведения бизнеса началась жесткая и непримиримая борьба с коррупцией.

Для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти был создан специальный орган, который курировал лично Ли Куан Ю. В результате проведенных расследований многие чиновники, включая друзей и соратников Ли, были приговорены к тюремному заключению, покончили жизнь самоубийством или бежали из страны.

Не менее жёстко Сингапур и по сей день борется с наркотиками - за них предусмотрена смертная казнь через повешение, и это работающая статья. Именно так они поступают с распространителями этого зелья.

Считается, что процветание страны напрямую связано со здоровьем нации. Дети даже из очень богатых семей практически ежегодно проходят курсы выживания в дикой местности, питаясь лягушками, змеями и другим подножным кормом. В каждом доме есть общественные бассейны, тренажёрные залы. Парки по утрам заполнены бегающими людьми, и не только молодыми. Алкоголь стоит очень дорого. Практически нет курящих людей.

Огромное внимание Сингапур уделяет образованию. На образовательные нужды государство выделяет пятую часть бюджета. Привлекают ученых из-за рубежа. Их обеспечивают солидными зарплатами, современным оборудованием и комфортными условиями для научных исследований.

Государство обеспечило своих граждан всем, что нужно для комфортной жизни: качественным жильем, отличным образованием, передовой медициной, возможностями для прозрачного ведения бизнеса, безопасностью жизни, почти полным отсутствием преступности, справедливой судебной системой и равенством перед законом.

Ли отличала смелость в принятии решений. Он ломал сложившиеся стереотипы и принимал нестандартные решения. Например, для создания мощной финансовой системы он принял беспрецедентное решение - отменил в банках операционный день, разрешив им работать круглосуточно. В Сингапур устремились финансовые спекулянты со всего мира. Сингапурцы обучились у них ведению финансового бизнеса, что позволило в дальнейшем создать мощную национальную банковскую систему, привлекая туда как местных уже получивших соответствующую выучку специалистов, так и иностранных банкиров.

Здесь специально подробно мы ссылаемся на сингапурские реформы, чтобы вдохновить руководство Кыргызстана на глубокую модернизацию национальной экономики, на принятие нестандартных, достаточно смелых решений и на непреодолимое желание успеха!

С этого тезиса мы начали обсуждение вопроса об успешности всей программы модернизации экономики КР, им и завершим - стимулирующий эффект от предложенной концепции возможен только при реализации целого комплекса политических и экономических реформ, государственного переустройства.

Ли Куан Ю смог вытащить Сингапур из нищеты и вывел его в элитный клуб самых богатых стран мира. Как говорится в одной известной пословице: "Не боги горшки обжигают". Получилось у Сингапура, получится и у Кыргызстана.

Авторы: Саматбек Ибраев - депутат ЖК КР,

Бактыбек Турусбеков - депутат ЖК,

Заир Чокоев - независимый финансовый аналитик.