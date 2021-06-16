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Задержан мошенник - за $9,7 тысяч обещал должность акима

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в мошенничестве, обещавший за деньги должность на государственной службе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек.

25 мая в УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин О.Э. с просьбой принять меры в отношении гражданина О.А., который в начале марта 2021 года, находясь по улице Белорусская, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом оказать содействие в трудоустройстве на государственную должность, а именно сделать акимом одного из районов Ошской области, завладел денежными средствами в сумме 9 тысяч 700 долларов США. После чего не выполнив обещанного, скрывал своё местонахождение.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРРП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество ) УК Кыргызской Республики.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками службы криминальной милиции третьего отдела городской милиции Октябрьского РУВД был установлен и задержан подозреваемый в совершении мошенничества О.А. 1958 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержание в СИЗО-1 г. Бишкек сроком на два месяца.

В данное время продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0(550)102-223 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/402245
Теги:
ГУВД, задержание, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан
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