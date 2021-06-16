Подозреваемых в пытках милиционеров оправдал бишкекский райсуд

Свердловский райсуд вынес приговор в отношении оперативников Аламединского ОВД, которые, со слов осужденного за убийство Максата Балбаева, выбили у него признательные показания под пытками. Суд оправдал обвиняемых за отсутствием состава преступления, сообщает общественный фонд "Голос свободы".

Дело о пытках по отношению к Максату Балбаеву и его гражданской жене длилось почти семь лет. За это время несколько раз менялись судьи, прокуроры, срывались и переносились судебные заседания. 14 июня в Свердловском райсуде Бишкека огласили приговор трем оперативникам Аламединского ОВД, обвиняемым в пытках и жестоком обращении. Суд оправдал всех троих за отсутствием состава преступления, огласив лишь резолютивную часть приговора.

Максата Балбаева задержали декабре 2014 года по подозрению в убийстве родственника и приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. От своих первоначальных показаний обвиняемый в тяжком преступлении отказался через три дня после первого допроса. В заявлении, поданном в прокуратуру Аламединского района 13 декабря, он заявил, что признания из него выбили под пытками.

"Включили на полную громкость телевизор и били милицейскими резиновыми дубинками, надевали на голову целлофановый пакет, предварительно засунув в рот кляп, угрожали изнасиловать мою жену, которая в это время сидела в соседнем кабинете. Услышав по телефону голос плачущей супруги, я согласился подписать явку с повинной", - рассказывал потом о происходящем в застенках Максат Балбаев.

Адвокат Балбаева Алмагуль Турдумамбетова, которая взялась за это дело в 2019 году, заявила, что у стороны защиты было более 50 доказательств применения пыток к ее подзащитному.

"Его задержали 10 декабря в 10.00, а уже в 22.00 прошли первые следственные действия. На следующий день Балбаева вывезли на воспроизведение обстоятельств убийства в присутствии частного адвоката, который, даже не присутствуя на первом допросе, подписал протокол о том, что ознакомился с явкой с повинной. Сразу после того как семья сменила адвоката, тот, увидев следы побоев на теле своего подзащитного, добился его отправки в Чуйскую областную больницу для сдачи анализов", - восстанавливает хронологию событий Алмагуль Турдумамбетова.

По ее словам, в этом деле было еще немало странностей. Первый анализ показал кровь в моче потерпевшего, а при повторном исследовании, проведенном сразу же, – все уже было чисто. При этом врачи Чуйской областной больницы, судмедэксперт, а позже и медики лечебного учреждения при СИЗО-1 зафиксировали телесные повреждения, гематомы и сотрясение головного мозга. Арестанта трижды отказывались принимать в следственном изоляторе Бишкека – факт избиения был налицо. А когда все-таки приняли, то указали в документах наличие побоев на теле подследственного.

"Я была поражена тому, насколько затянулся процесс по делу о пытках. Следствие велось около двух лет. В Свердловском райсуде нам пять раз меняли судью, бесконечно переносили судебные заседания... На предпоследнее судебное заседание, когда должен был быть оглашен приговор, один из обвиняемых не явился якобы по болезни. Медицинскую справку при этом он предоставил только сегодня… Что касается самого приговора, мы услышали лишь его резолютивную часть. На каком основании и почему был вынесен такой вердикт, непонятно. Конечно, мы до последнего надеялись на справедливый приговор, но, к сожалению, не смогли добиться справедливости", - прокомментировала исход дела юрист.

"Считаем, что этот приговор абсолютно неправосуден и построен без учета реальных доказательств. Лояльное отношение судьи Кадыркуловой к подсудимым, непринятие мер в отношении них складывается в одну логическую цепочку", - добавил адвокат Балбаева Бактыбек Жумашев.

Теперь сторона защиты Максата Балбаева и его гражданской жены намерена подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.