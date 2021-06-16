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Международный уголовный суд принял обращение КР о вооруженном нападении РТ

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- Александра Василькова
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Юрист Сания Токтогазиева получила подтверждение от офиса прокурора Международного уголовного суда о получении и регистрации обращения в отношении военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана по факту совершения военных преступлений против мирного населения Кыргызстана. Об этом она написала на своей станице в Facebook.

Ранее Токтогазиева направила обращение прокурору Международного уголовного суда с просьбой инициировать расследование в отношении властей Таджикистана по факту их действий против мирного населения Кыргызстана.

По ее словам, представители гражданского общества, журналисты-расследователи и пострадавшие граждане помогли собрать фото и видеодоказательства.

Напомним, во время конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля погибли 36 граждан Кыргызстана, более 180 получили ранения. Таджикская сторона заявила о 19 погибших и 87 раненых.


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URL: https://www.vb.kg/402252
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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