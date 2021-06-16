Выставка "Вместе" объединит в Бишкеке молодых дизайнеров и мэтров

Выставка Союза дизайнеров Кыргызской Республики под названием "Вместе" 19 июня соберет в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева молодых дизайнеров и их старших коллег из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

Вниманию публики здесь будут представлены более четырех десятков творческих проектов членов Союза дизайнеров Кыргызской Республики и профессионалов из других стран. Гости увидят работы отечественных дизайнеров, преподавателей КГУСТА, КТУ, Инновационного колледж АУЦА, Кыргызско-турецкого Университета "Манас". Вначале нас ждет модный показ под открытым небом, а затем всех пригласят в здание музея, где в выставочном зале на первом этаже будет развернута обширная экспозиция. Это интересные работы в самых разных направлениях: от графического дизайна до керамики и ювелирного искусства. Педагогика, практика дизайна, этномода – все это также отражено в работах участников.

"В выставке и показе участвуют двое моих выпускников. Это Нурбек Кадыркулов и Алия Калиева. На недавнем фестивале "ECO-Fashion Kyrgyzstan 2021" Нурбек взял Гран-при, а Алия завоевала первое место. Мои картины, ранее показанные на республиканских и международных выставках, также будут представлены на выставке "Вместе". Безусловно, интересно посмотреть и на работы молодых дизайнеров и преподавателей других наших вузов, а также гостей из-за рубежа", - рассказала корреспонденту VB.KG участник предстоящего события, член Союза дизайнеров КР, и.о. доцента кафедры Дизайн Института инновационных профессий КГУСТА Ирина Ильюшенко.

После открытия выставки "Вместе" на летней площадке одного из ресторанов города пройдут также показы коллекций Домов моды "Асыл-дизайн", Zeken, "Модная Бухара", "Дильбар", арт-студии Татьяны Воротниковой, арт-студии CHAPANSAR, Дома моды Замиры Молдошевой, SUO brand, Мадины Тапаевой и креативной молодежи, Зухры Мукамбетовой и Гульмиры Акматовой.

справка "ВБ"

Союз дизайнеров Кыргызской Республики был создан в 2020 году. Организация объединила более 50 дизайнеров, компаний и специалистов-профессионалов. Задачи Союза – содействовать эстетическому воспитанию и внедрению в жизнь лучших образов отечественного и зарубежного дизайна, способствовать созданию современных коллекций, соответствующих тенденциям мировой моды, а также укреплять международные творческие контакты, способствовать развитию и повышению роли дизайна, помогать в организации и участии в выставках и конкурсах.