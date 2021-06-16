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В Москве отдадут дань памяти первому главе правительства Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская диаспора в Москве готовится отметить 120-летие со дня рождения видного государственного и политического деятеля Кыргызстана Юсупа (Жусупа) Абдрахманова. Торжественное мероприятие по этому поводу планируется провести в Московском Доме национальностей, куда уже направлено официальное обращение с соответствующей просьбой.

Юсуп (Жусуп) Абдрахманов (1901 - 1938) - советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской автономной советской социалистической республики. Служил в Красной Армии, сражаясь на Семиреченском фронте. Стоял у истоков кыргызского комсомола, являясь делегатом знаменитого III съезда ВЛКСМ (1920), был избран в состав президиума, на съезде состоялась его длительная беседа Лениным. Затем работал в аппарате ЦК РКП(б), в марте 1927 года в возрасте 26 лет был назначен председателем Совета народных комиссаров Киргизской АССР. На посту главы исполнительной власти республики проводил смелую, независимую от центра политику. В письмах Сталину отстаивал идею преобразовать Киргизскую АССР в союзную республику. Был репрессирован и расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958 году. Похоронен в мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в пригороде Бишкека.

Обращение по поводу празднования памятной для Кыргызстана даты подготовила и направила в Московский Дом национальностей (МДН) региональная общественная организация "Центр поддержки Русско-Киргизских стратегических и общественных инициатив".

В письме отмечается, что президент КР Садыр Жапаров 11 февраля 2021 года подписал Указ "О праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова". Готовясь отметить эту дату, находящиеся в России кыргызстанцы остановили выбор на МДН, который в обращении назван "уникальной площадкой для дискуссий по актуальным вопросам этнокультурного развития народов России, московских этнокультурных объединений". Также в письме отмечается "верная служба МДН в сохранении и укреплении связей представителей этонокультурных организаций и образований с соотечественниками в популяризации достижений культуры, искусства и общей истории". Инициаторы мероприятия попросили у руководства МДН рассмотреть возможность его проведения 30 июня, пообещав соблюсти все "требования в период пандемии".

Как рассказал почетный председатель правления "Центра поддержки Русско-Киргизских стратегических и общественных инициатив" Раимкул Аттокуров, планируется пригласить на это событие официальных лиц обеих стран, общественных деятелей и ученых Кыргызстана, руководителей и представителей различных диаспоральных организаций. По словам Аттокурова, кыргызская диаспора уже не раз проводила свои мероприятия в Московском Доме национальностей и выражает искреннюю благодарность за такую помощь и сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/402259
Теги:
Москва, Кыргызстан
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