Адвокат: арест Торобая Зулпукарова нарушает конституционные нормы

Адвокат Таалайгуль Токтакунова заявила о незаконности задержания депутата Торобая Зулпукарова.

На своей странице в Facebook она написала, что арест парламентария нарушает нормы недавно принятой Конституции.

"По старой Конституции депутатов можно было привлечь к ответственности без согласия ЖК в случае если они подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, поэтому как правило привлекали их по статье Коррупция и выдворяли в СИЗО.

Однако согласно действующей редакции Конституции правоохранительные органы не могут привлечь к ответственности парламентария без согласия депутатов Жогорку Кенеша (как минимум 61 голос) в независимости тяжести статьи УК КР. Согласия не нужно лишь когда депутат был пойман на месте преступления. Пойман ли Торобай Зулпукаров на месте преступления, конечно нет!

На сегодняшний день народный избранник находится в СИЗО ГКНБ вопреки нормам Конституции КР".