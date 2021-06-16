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В Кыргызстане вводятся временные ограничения на вывоз моркови и картофеля

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- Оксана Гут
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Минсельхоз намерен ввести временные ограничения на экспорт моркови и картофеля из Кыргызстана. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Азамат Мукашев на совещании в Госагентстве антимонопольного регулирования.

Ограничения будут введены уже на следующей неделе и продлятся до осени.

По данным ведомства, стоимость овощей повысилась именно из-за больших объемов экспорта в страны ЕАЭС. Отмечается, что цены должны снизиться к началу июля, когда на прилавки поступит новый урожай.


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URL: https://www.vb.kg/402277
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, сельское хозяйство, цены, экспорт, Кыргызстан, дефицит
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