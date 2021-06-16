В Кыргызстане вводятся временные ограничения на вывоз моркови и картофеля

Минсельхоз намерен ввести временные ограничения на экспорт моркови и картофеля из Кыргызстана. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Азамат Мукашев на совещании в Госагентстве антимонопольного регулирования.

Ограничения будут введены уже на следующей неделе и продлятся до осени.

По данным ведомства, стоимость овощей повысилась именно из-за больших объемов экспорта в страны ЕАЭС. Отмечается, что цены должны снизиться к началу июля, когда на прилавки поступит новый урожай.