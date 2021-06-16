"Миссия "Ихсан Групп ЛТД" заключается в обеспечении жилья для всех граждан"

"Миссия НЖК "Ихсан Групп ЛТД" заключается в обеспечении жилья для всех граждан Кыргызстана". Такими словами начала свое выступление основательница некоммерческого жилищного кооператива Акинай Бекмурзаева, по словам, которой, они хотят помочь государственным органам решить жилищный вопрос социального характера.

"На сегодняшний день мы сейчас работаем в четырех направлениях. Изначально мы открывались как жилищный кооператив, но на сегодняшний день у нас работает еще строительная компания, микрокредитная компания по исламским принципам и благотворительный фонд. В этих четырех направлениях мы ведем свою концептуальную работу.

Миссия нашей компании заключается в решении вопросов обеспечения жилья для всех кыргызстанцев, в том числе и наших мигрантов. Мы бы хотели в частном порядке помочь государственным органам именно решить жилищный вопрос социального характера.

Рынок Кыргызстана очень перенасыщен разного рода предложениями по обеспечению жилья, но на сегодняшний день идет мировая тенденция развития обеспечения именно социального жилья. В нашем государстве это очень актуально и поэтому мы хотим обеспечить каждого кыргызстанца жильем.

На рынке Кыргызстан существует сейчас несколько вариантов по приобретению жилье. Первое, это прямая покупка жилья. Второе, банковская ипотека. Третье, это государственная ипотека, на которую могут претендовать только госслужащие. Наша компания предлагает четвертый вариант с более лояльными условиями. Речь идет о беспроцентной ставке и рассрочке на 10 лет. Стоит отметить, что в последнее время возросло количество желающих воспользоваться этой программой и многие стали понимать, что значит жилищные кооперативы".

НЖК "Ихсан Групп ЛТД"- доступное жилье для каждого!

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