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Covid-2019: В Бишкеке вводят ограничения на работу кафе и ресторанов

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- Ренат Кольцов
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В мэрии столицы прошло заседание городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.По её итогам, принято решение с 17 июня 2021 года ограничить режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23.00 до 07.00 часов, без изменения режима предоставления услуг по доставке еды и реализации еды на вынос до улучшения эпидемиологической ситуации.

Санитарно-эпидемиологического службам Бишкека совместно с районными администрациями поручено на регулярной основе проводить рейдовые мероприятия по соблюдению введенных ограничений.

Управлению городского транспорта усилить проведение рейдовых, дезинфекционных мероприятий по соблюдению на общественном транспорте санитарных норм и правил.


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URL: https://www.vb.kg/402287
Теги:
мэрия, коронавирус
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