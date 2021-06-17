Евро - 2020: Турция - всё плохо, Миранчук спасает Россию, Италия в плей-офф

Группа B Финляндия - Россия - 0:1 (0:1) Гол: Миранчук, 45+2. Финляндия: Градецки, О`Шонесси, Араюури, Тойвио (Йенсен, 84), Райтала (Соири, 75), Камара, Лод, Шюллер (Кауко, 67), Уронен, Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало. Россия: Сафонов, Марио Фернандес (Караваев, 26), Джикия, Дивеев, Кузяев, Зобнин, Баринов, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85), Головин. Предупреждения: Камара, 22. Баринов, 27. Оздоев, 34. Джикия, 88. О`Шонесси, 90. Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все - Голландия). 16 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 24 540 зрителей.

Уже на 4-й минуте матча финская сборная открыла счёт. К счастью для россиян ВАР усмотрел в моменте офсайд и отменил взятие ворот. В дальнейшем матч протекал достаточно вяло - фины держали оборону, россияне безуспешно пытались её взломать. Гол в добавленное к первому тайму времени забил в своем фирменном исполнение Алексей Миранчук. Во втором тайме команды имели обоюдные моменты увеличить счет, но в одних случаях футболистам не хватало мастерства, в других на высоте были вратари команд. Россия выиграла первый матч на Евро и вы шла на второе место в группе.

Группа A Турция - Уэльс - 0:2 (0:1) Голы: Рэмси, 43 (0:1). К.Робертс, 90+5 (0:2). Нереализованный пенальти: Бэйл, 61 (мимо). Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Умут Мераш (Мерт Мюльдюр, 73), Туфан (Мерих Демирал, 46), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Юсуф Языджи, 46), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервишоглу, 75), Дженгиз Юндер (Ирфан Кахветжи, 83). Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Уилсон, 85), Аллен (Ампаду, 73), Джеймс (Н.Уильямс, 90+4), Моррелл, Бэйл, Мур. Предупреждения: Б.Дэвис, 90+2. Мефам, 90+2. Бурак Йылмаз, 90+2. Хакан Чалханоглу, 90+2. Судьи: Соареш Диаш. Сантос Суареш, Тавареш (все - Португалия). 16 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

В этом матче команды показали искрометный футбол с обилием опасных голевых моментов. Для турецкой сборной этот матч имел колоссальное значение - поражение практически лишала команды Сенола Гюнеша шансов на выход из группы. Исход матча решило индивидуальное мастерство Гарета Бэйла. Две его голевые передачи позволили Уэльсу практически обеспечить себе выход в следующий раунд европейского турнира. Сам Бэйл отличится в этом матче не смог. Его удар с пенальти был максимально неточный. У Турции было несколько моментов чтобы вырвать ничью, но мяч упорно не хотел залетать в сетку валлийских ворот.

Группа А Италия - Швейцария - 3:0 (1:0) Голы: Локателли, 26 (1:0). Локателли, 52 (2:0). Иммобиле, 89 (3:0). Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толой, 69), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 69). Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Шер (Цубер, 57), Мбабу (Видмер, 58), Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Родригес, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46). Предупреждения: Гавранович, 49. Эмболо, 79. Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все - Россия) 16 июня. Рим. Стадион Олимпийский. 12445 зрителей.

"Скуадра адзурра" продолжает сметать всех на своем пути. В этот раз под раздачу попала швейцарская сборная - 3:0. Мануэль Локателли сделал в этом матче дубль, а завершил разгром на 89-й минуте Чиро Иммобиле. Показ великолепный футбол в первых двух матчах итальянская сборная заслуженно вышла в следующую стадию плей-офф.