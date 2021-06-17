Китай отправил корабль с космонавтами к строящейся орбитальной станции

Китайская ракета "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12", на борту которого находятся три космонавта, была запущена к строящейся орбитальной станции. Об этом сообщает BBC.

Старт ракеты с космодрома "Цзюцюань" в пустыне Гоби состоялся в 09:22 по местному времени. В 09:46 "Шэньчжоу-12" вышел на орбиту, миссия была признана успешной.

В состав экипажа вошли китайские космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Они проведут три месяца на борту модуля Тяньхэ на высоте около 380 км над Землей.

Китайские власти держали личности астронавтов "Шэньчжоу-12" в секрете до пресс-конференции в среду.

Не Хайшэн, 56 лет, считается старейшим китайским астронавтом в космосе.

Он является ветераном двух предыдущих полетов, которые включали 15-дневный визит в 2013 году на прототип космической станции Тяньгун-1. С тех пор он был выведен с орбиты.

Его товарищи по экипажу, Лю Бом (54) и Тан Хунбо (45), также имеют опыт работы в ВВС. Более ранний опыт Лю в космическом полете был связан с миссией "Шэньчжоу-7" в 2008 году, когда он участвовал в первом в истории Китая выходе в открытый космос.