Кыргызстан вошел в десятку дружественных для граждан России стран

Российский Левада-центр провел социологический опрос с целью выяснения отношения россиян к другим странам. В первую десятку государств, признанных дружественными для граждан РФ, вошел и Кыргызстан.

Наиболее дружественной страной Россияне продолжают считать Беларусь (такого мнения придерживаются 58 процентов опрошенных), это представление усиливалось с 2013 года и последние три года стабилизировалось на отметке 58-62 процента. Второе место устойчиво занимает КНР (38 процентов) – колебания в пределах статистической погрешности за последние несколько лет. На третьем месте Казахстан (34 процента) – некоторое снижение с 2019 года. В этой же десятке - Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия (единственная европейская страна в ТОП10) и Куба.

Главной недружественной страной для России россияне считают США. При этом, по сравнению с августом 2020 года так стали считать несколько больше опрошенных, хотя до показателей 2018 года в 78 процентов ещё далеко. На втором месте – Украина (40 процентов), на третьем – Великобритания. Также, в первую десятку попали прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия (впервые за все время наблюдений)

В целом 83 процента уверены, что у России есть враги, 13 процентов считают, что нет. По сравнению с 2020 годом изменения незначительны.

Как сообщала недавно Ассоциация туроператоров России, Кыргызстан вошел в ТОП-10 по количеству зарубежных поездок россиян (учитывая все цели визита) в первом квартале текущего года. В таком перечне, cоставленном на основе данных Погранслужбы ФСБ РФ, республика заняла 9 место. Число поездок по сравнению с первым кварталом 2020 года в нее увеличилось на 13.6 процента, подавляющее большинство их – нетуристические (частные, деловые, персонал транспортных средств).

"Левада-Центр" - негосударственная исследовательская организация, крупнейший независимый центр опросов на территории России. В 2016 году организации был присвоен статус "иностранного агента".