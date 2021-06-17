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Россия поддержит частные русские школы за рубежом

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- Евгений Денисенко
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Поддержку частным русским школам за рубежом окажет Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом, по информации ТАСС, заявил глава агентства Евгений Примаков.

Он отметил, что частные русские школы бывают разные, и нужно определить, кого именно поддерживать. Возможно, для этого понадобится некая маркировка от ведомства. Содействие будут оказывать тем учебным заведениям, которые получат высокую оценку деятельности, им присвоят своего рода "знак качества". Для них предусмотрят стажировки учителей, помощь педагогами, литературой.

Евгений Примаков считает, что количество таких школ должно увеличиваться, в них есть потребность. Правда, актуальной остаётся кадровая проблема. Зачастую в подобных учебных заведениях работают непрофессионалы, не имеющие специального образования. И было бы неплохо, "чтобы эти замечательные, самоотверженные люди, которые преподают русский язык, проходили обязательную профессиональную подготовку", добавил Евгений Примаков.

По словам главы Россотрудничества, русский язык вновь становится востребованным в других странах - люди записываются на языковые курсы, семинары, в профильные классы в местных школах, едут в РФ едут учиться, заниматься бизнесом, путешествовать.

Напомним, что во время состоявшегося в нынешнем году визита в Кыргызстан министра просвещения России Сергея Кравцова были достигнуты договоренности об углублении сотрудничества в образовательной сфере. В частности, предусмотрено строительство в республике нескольких школ с русским языком обучения, соединяющих образовательные стандарты обеих стран. Также речь идет о дальнейшей реализации в республике гуманитарного проекта под названием "Российский учитель за рубежом". В рамках него в КР недавно прибыли еще 29 педагогов из 14 регионов РФ для обучения местных школьников русскому языку и другим общеобразовательным предметам на нем.


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URL: https://www.vb.kg/402308
Теги:
Россия, школа
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