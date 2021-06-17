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Генрих Балян возместил ущерб государству в размере 60 млн сомов

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- Оксана Гут
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Владелец ассоциации компаний "Карвен групп" Генрих Балян возместил ущерб государству в размере 60 млн сомов. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГКНБ КР.

Отмечается, что деньги перечислены на специальный счет Госкомитета нацбезопасности.

Напомним, следствие установило сговор владельца ассоциации компаний "Карвен групп" Генриха Баляна с ответственными сотрудниками "Росинбанка" (банк с государственной долей), направленный на получение подставным лицом крупного кредита в размере 2,3 млн долларов США под залог неликвидного недвижимого имущества с чрезмерно завышенной оценочной стоимостью 670 000 долларов США.

Досудебное производство ведется по ст. 204 ч.3 УК КР (Мошенничество).


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URL: https://www.vb.kg/402309
Теги:
бизнес, мошенничество, уголовная ответственность, Кыргызстан, возмещение ущерба, ГКНБ
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