Эксперт: депутаты местных кенешей превратили МСУ в игру

Рахманкул Мендекеев, представитель Государственного агентства регионального развития при министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов, считает, что все проблемы местного самоуправления сегодня связаны как раз с действующим законодательством в этой сфере. Об этом он заявил в ходе круглого стола по обсуждению проекта закона КР о местном самоуправлении (МСУ).

- В конечном счете народ интересует то, что он может иметь. А у нас всесильные, всеполномочные местные кенеши, которые превратили свою работу в игру - они торгуются. И в результате небольшая кучка людей решает судьбы населенных пунктов, - говорит эксперт.

Он также считает, что еще одна большая проблема заключается в том, что депутаты местных кенешей не несут никакой ответственности перед государством.

- Вы слышали, чтобы местный кенеш держал ответ перед государством? Вы слышали об их программах? А такого не должно быть, должен быть ответственный человек. Государство работало и работает на пользу местного самоуправления. Должна быть не коллективная отвестственность -по сути безответственность, а настоящие ответственные работники, - говорит он.

При этом, он считает, что в новый законопроект должна быть добавлена ответственность акима за рекомендацию той или иной кандидатуры на должность главы айыл окмоту.