Страны СНГ помогут друг другу в развитии туристической отрасли

Взаимодействие в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции рассмотрено на заседании рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере, созданной при Совете по туризму государств Содружества. В заседании, которое прошло с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Одним из главных вопросов стала реализация Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021–2030 годы в нынешних условиях.

Было отмечено, что в государствах СНГ активно внедряются требования к обязательному предварительному тестированию либо вакцинации прибывающих в страну иностранных граждан, продолжают применяться дополнительные меры поддержки туристической отрасли, в том числе на основе долгосрочных прогнозов воздействия пандемии COVID-19 на развитие туризма.

С учетом эпидемиологической обстановки проводятся и запланированные туристические форумы, конференции, круглые столы, другие мероприятия туристической направленности с использованием онлайн-формата, а также смешанного характера проведения.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, участники заседания признали целесообразным регулярное информирование партнеров о требованиях страны к прохождению лицами, совершающими международные поездки, тестирования на COVID-19 либо вакцинации, а также выработку общих подходов к данным процедурам и подтверждающим документам.

Напомним, что аналогичная проблематика была рассмотрена недавно на специальной онлайн-конференции, организованной в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Проблемы развитие туризма на пространстве ШОС обсудили с участием генерального секретаря ШОС Владимира Норова представители министерств и ведомств государств-партнеров, отвечающих за развитие туризма, экспертов, специалистов туриндустрии. На конференции были презентован проект "Восемь чудес ШОС", который представляет собой серию тематических презентаций на туристическую тематику. В перечень таких "чудес" вошли императорский дворец Дамин в Китае, наследие Великих Моголов в городе Лахор в Пакистане, Золотое кольцо России, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане и другие достопримечательности.