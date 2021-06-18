Вице-мэр столицы Виктория Мозгачёва посетила центр "Ардагер"

Городской геронтологический центр "Ардагер" был открыт в 1994 году по инициативе мэрии города Бишкек и содержится за счет средств городского бюджета. "Ардагер" - медико-социальное учреждение реабилитационного типа, предназначенным для пожилых жителей столицы. Основное направление – поддержание здорового образа жизни, организация рационального питания, лечения, отдыха и развития творческого потенциала. Центр рассчитан на 80 человек, ежегодно здесь отдыхают порядка 960 бабушек и дедушек.

Вице-мэр ознакомилась с техническим состоянием здания. На содержание учреждения в этом году из городского бюджета выделено 19,9 миллионов сомов, в том числе 10 миллионов сомов на капитальный ремонт фасада здания и благоустройство территории.

В данный момент из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации "Ардагер" закрыт на карантин и не принимает пожилых горожан. Но хотя постояльцев сейчас в центре нет, администрация продолжает работать по графику. Систематично проводится дезинфицирующая уборка помещений, косметической ремонт для того, чтобы здание было готово встретить старых и новых постояльцев после завершения карантина.

- У пожилых людей заболевания протекают совсем иначе, нужен особый подход. Наша главная задача – создать условия для продления качественной жизни наших постояльцев. Путевку в центр можно получить три раза в год, но есть 15 процентов постояльцев – которые проживали тут постоянно, - сказал директора центра "Ардагер" Турман Майтиков.

Он также рассказал, что в планах провести улучшения центра, сделать его более удобным и комфортным для пребывания бабушек и дедушек. Тут будут работать свои врачи: кардиолог, невролог, терапевт. Планируется, что после карантина центр откроется в сентябре.