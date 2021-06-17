РУз возрождает нормы ГТО. Лучшие получат бесплатный проезд в транспорте

Узбекистан решил запустить собственную национальную физкультурно-спортивную систему подготовки по аналогии с той, что действовала в Советском Союзе (ГТО). Конечно, это будет не полная калька, но схожие параметры просматриваются, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Это предусмотрено постановлением президента "Об организационных мерах по внедрению системы оценки уровня физической подготовки населения".
Новая система будет запущена с 1 августа 2021 года. Она будет рассчитана на возраст от семи до семидесяти лет и старше на специальной и добровольной основе.
Спортивные испытания будут состоять из 15 видов, включая бег на длинную и короткую дистанцию, плавание, подтягивание на турнике, метание снарядов и другие упражнения, в зависимости от ступени и уровня их сложности. Участникам спортивных испытаний будут присваиваться спортивные разряды и звания в зависимости от занимаемого места и уровня в 11 возрастных категориях.
- Лицам, успешно прошедшим спортивные испытания, будет вручаться нагрудный знак "Жисмоний тайёргарлик даражаси" I, II и III степени.
- Лица, успешно выполнившие специальные требования спортивных испытаний, исходя из возрастных показателей по системе оценки, в течение года пользуются следующими льготами и поощрениями:
- победителям, выполнившим специальные требования (1-е место), предоставляется право на бесплатный проезд в государственном городском общественном пассажирском транспорте и льготный проезд в межрегиональном транспорте с оплатой со скидкой 50 процентов (за исключением такси, в том числе маршрутных такси);
- оплачивают военную службу в мобилизационном призывном резерве с 50-процентной скидкой и отправляются на срочную военную службу в числе первых в приоритетном порядке;
- победители, выполнившие специальные требования (1-е место), поступают на учебу в "Темурбеклар мактаби" без тестовых испытаний вне конкурса;
- проходят разовый углубленный медицинский осмотр в государственном районном (городском) многопрофильном медицинском учреждении на бесплатной основе;
- дети вышеуказанных граждан принимаются в общеобразовательные школы, дошкольные образовательные организации по месту проживания, а также летние оздоровительные лагеря вне очереди;
- работникам всех государственных органов и организаций предоставляются бесплатные путевки в зоны отдыха и санатории за счет места работы.