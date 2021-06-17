РУз возрождает нормы ГТО. Лучшие получат бесплатный проезд в транспорте

Узбекистан решил запустить собственную национальную физкультурно-спортивную систему подготовки по аналогии с той, что действовала в Советском Союзе (ГТО). Конечно, это будет не полная калька, но схожие параметры просматриваются, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента "Об организационных мерах по внедрению системы оценки уровня физической подготовки населения".

Новая система будет запущена с 1 августа 2021 года. Она будет рассчитана на возраст от семи до семидесяти лет и старше на специальной и добровольной основе.

Спортивные испытания будут состоять из 15 видов, включая бег на длинную и короткую дистанцию, плавание, подтягивание на турнике, метание снарядов и другие упражнения, в зависимости от ступени и уровня их сложности. Участникам спортивных испытаний будут присваиваться спортивные разряды и звания в зависимости от занимаемого места и уровня в 11 возрастных категориях.