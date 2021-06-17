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Из Москвы в Санкт-Петербург проложат велодорожку

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Из Москвы в Санкт-Петербург продолжат велодорожку. Строительство уже начали компания "КБ Стрелка" и команда по развитию велокультуры Let"s bike it, сообщает The Village.

Так, первый участок появится вдоль канала имени Москвы - от города Яхромы до Дубны. Кроме этих населенных пунктов, маршрут пройдет через Мытищи, Тверь, Великий Новгород и другие города.

Дата окончания строительства пока неизвестна. Предполагается, что оно займет несколько лет. Через каждые 10-15 километров дороги у спортсменов будет возможность отремонтировать велосипед и отдохнуть. Также на маршруте предусмотрены стоянки для ночевки и питания.

Ранее специалисты архитектурного бюро Strelka CA разработали проект непрерывного веломаршрута от Воробьевых гор до ВДНХ. Общая протяженность "Зеленого маршрута" составила 25 километров - самая длинная дистанция внутри Москвы.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/402333
Теги:
Россия, Москва
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