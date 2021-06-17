Экологи озвучили рекомендации по улучшению качества воздуха в Бишкеке

Эксперты экологической организации "МувГрин" представили рекомендации по улучшению качества воздуха в Бишкеке и отдельных жилмассивах.

На мероприятии презентовали результаты работы "МувГрин" в жилмассивах Калыс-Ордо, Бакай-Ата, Ак-Ордо(Орго) и Ала-Тоо по качеству воздуха, исследования источников загрязнения (золоотвалы ТЭЦ, сжигание мусора из-за отсутствия вывоза мусора, горение мусорной свалки, частные бани и др.), а также меры по озеленению, профилактике респираторных заболеваний и внедрению альтернативных источников энергии для минимизации вредных выбросов и улучшения экологической ситуации Бишкека.

На круглом столе заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды Кыргызско-Российского Славянского Университета Андрей Подрезов и врач по общей гигиене Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора МЗСРКР Гульнара Сарыева презентовали рекомендации для улучшения экологической ситуации государственным органам на основе проведенного исследования и работы в области улучшения качества воздуха в столице. Специалисты озвучили следующие решения:

Частный сектор:

• продуманная политика заселения и увеличения городской территории;

• улучшение теплоизоляции домов и применение экономных отопительных систем (печей);

• постепенный переход от сжигания сырого низкокачественного угля на отопление брикетированным углем;

• газификация и электрификация частного сектора, и его перевод на эти виды энергии для отопления;

• разумная тарифная политика правительства на газ и электроэнергию, дотация энергетического сектора из госбюджета для поддержки населения;

• распространить работу предприятия "Тазалык" на районы жилмассивов чтобы исключить сжигание бытовых отходов и мусора их населением;

• внедрение возобновляемых источников энергии (солнечные панели из монокристаллического кремния или новейших типов аккумуляторных батарей) для домов, бань, саун и т.д.) с целью сокращения использования твердого топлива;

• увеличение массивов и площадей зеленных насаждений.

Автотранспорт:

• оптимизация стратегических городских магистралей: ликвидировать стихийные стоянки и организовать подземные паркинги при торгово-рыночных комплексах, ввести платные парковки с дифференцированной платой;

• оптимизировать режим движения на автотрассах, особенно в часы пик, продумать и организовать строительство кольцевых и эстакадных развязок;

• развитие общественного транспорта и снижение количества автомобилей в городе, применение автобусов на газе и троллейбусов для основных городских пассажироперевозок;

• усилить контроль за качеством ввозимого в страну нефтепродуктов, и использовать топливо поддерживающий стандарт ЕВРО-5 или выше.

ТЭЦ и районные котельные:

• перевод небольших районных котельных на газ;

• в идеале – перевод на газ и ТЭЦ, полностью или частично;

• использование для работы котлоагрегатов качественного угля, с низким содержанием серы и зольностью;

• постоянная профилактика и модернизация газоочистного оборудования для повышения степени очистки дымовых выбросов.

Городскому управлению здравоохранения при мэрии города Бишкек:

• разработать План мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний для населения города Бишкек, с учетом населения жилмассивов;

• организовать и провести медицинский осмотр с участием узких специалистов для населения перечисленных жилмассивов;

• руководителям организация здравоохранения (ЦСМ, ГСВ, ФАПы) шире проводить профилактические мероприятия по здоровому образу жизни, повышению физической активности, а также по вопросам влияния загазованности и запыленности на здоровья населения.

Напомним, общественная экологическая организация "MoveGreen (МувГрин)" с 2017 года проводит независимый гражданский мониторинга качества воздуха в Бишкеке. Актуальную информацию о качестве воздуха (данные) в Бишкеке и Оше вы можете узнавать, скачав приложении AQ.kg для Android.

А с марта текущего года ОО "МувГрин" реализует проект "Поддержка экономического восстановления от последствий Covid19 и снижение рисков для здоровья, связанных с Covid19, посредством борьбы с загрязнением воздуха и продвижения экологической устойчивости".

Проект направлен на поддержку населения в наиболее загрязненных районах города Бишкека по качеству воздуха, через обучение в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, что поможет снизить загрязнение воздуха и связанной с этим заболеваемости и смертности от Covid19.

Также еще одним важным компонентом в проекте является содействие государственным органам и органам здравоохранения в проведении целевых мероприятий по охране здоровья, связанных с Covid19. В рамках данного компонента разработана аналитическая записка, включающая в себя рекомендации и предложения, по улучшению экологической, а в последующем эпидемиологической и экономической