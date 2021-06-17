Трансляции Евро-2020 в O!TV. Календарь и результаты в "Мой О!"

Чемпионат Европы в самом разгаре! Это крупнейшее спортивное событие в жизни всех футбольных болельщиков продлится до 11 июля.

Сегодня, 17 июня, в 19:00 по бишкекскому времени второй тур чемпионата Европы продолжат сборные Украины и Македонии, позже сыграют Дания и Бельгия.

Будьте в курсе, кто и когда играет, заглядывайте в расписание всех матчей в приложении "Мой О!", там же вы найдёте итоги, группы и таблицы Евро-2020.

Прямые трансляции в приложении О!TV

Прямые эфиры покажут каналы "КТРК Спорт" и Q Sport Arena, а приложение О!TV позаботится о том, чтобы вы смотрели матчи в любом месте, где бы вы ни оказались в момент начала трансляций!

Включайтесь где угодно – в дороге или на даче со смартфона, планшета, ноутбука или позовите друзей и смотрите футбол на большом телевизоре с функцией Smart TV. Даже если в семье фанат футбола только вы один, а остальные хотят смотреть кино или мультфильмы, выход есть – имея всего 1 логин и пароль О!TV, смотреть можно что угодно с 3-х разных устройств! Подключайте пакет "‎О!TV Премиум"‎ командой ➡ *750*3#.

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