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COVID – вампир? Ростислав Ященко о ночных ограничительных мерах в Бишкеке

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- Ренат Кольцов
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Известный артист, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Азия Микс", Ростислав Ященко поинтересовался в соцсетях у своих подписчиков о причинах запрета на работу увеселительных заведений с одиннадцати ночи до семи утра.

"Салам Алейкум #Бишкек. Может кто знает причину этого решения? Мне кажется... мэр думает что COVID-19 это вампир))) – написал в инстаграмме Ростислав. И сам же попробовал найти объяснение решению городского муниципалитета.

Подписчики известного квнщика не остались в долгу и выдвинули свои версии почему ограничительные меры касаются только ночного времени.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Бишкеке ограничен режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23.00 до 07.00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/402344
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