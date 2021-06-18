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Школьные дворы требуют нового дизайна

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- Н Крайнова
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В мэрии провели конкурс среди столичных школ и детских садов на лучшее благоустройство и озеленение прилегающей территории. В номинации "Лучший дворик" первое место разделили школы № 6 и № 69.

Корреспондент "ВБ" побывала в гимназии № 6, чтобы собственными глазами увидеть лучший школьный двор столицы, тем более что он находится в самом центре - на бульваре Эркиндик.

Однако, к своему удивлению, вместо идеальных дорожек, удобных скамеек, клумб с цветами, спортивных площадок увидела кучи песка, куски старого асфальта и штабеля новой плитки. Здесь явно только начинается ремонт, но как все это могло победить?

Директор школы Айгуль Усубакунова, вышедшая навстречу, сообщила, что благоустройство в самом разгаре.

- У нас этим летом ожидаются масштабные работы. К 1 сентября мы должны все подготовить. Во–первых, предстоят ремонтные работы внутри здания: замена системы отопления, ремонт фойе. Во–вторых, в рамках городского конкурса мы полностью обновим пришкольную территорию, - рассказывает Айгуль Усубакунова.

Кое–где аллеи действительно уже уложены плиткой красного цвета, но на большей части двора царит хаос. Уже в разговоре с директором выяснилось, что был объявлен конкурс не уже готового дворового дизайна, а всего лишь проектов.

Руководительница школы рассказала, что в скором времени будет создано семь зон: крытая входная аллея с удобными скамейками и информационными стендами для родителей, игровая и развивающая зоны для учеников младших классов, беседка для проведения уроков на открытом воздухе, место для отдыха старшеклассников около библиотеки с удобными скамейками и светодиодным фонтаном. А изюминкой станет площадка для изучения ПДД.

- В условиях пандемии рекомендуется, чтобы дети проводили больше времени на открытом воздухе. Вот мы и стараемся создать условия для этого, - поясняет директор Усубакунова.

Известны победители и в других номинациях. Например, среди обычных, не статусных, школ победила 84–я, второе место заняла 77–я, третье место - 40–я.

Среди дошкольных организаций первое место у детского сада № 48, второе - № 145 и № 43, третье - № 51 и № 52. В номинации "Лучшая игровая площадка" победил детсад № 82.

Определяли победителей специалисты управления образования столичной мэрии, где корреспонденту "ВБ" объяснили, по каким критериям.

- Нам было важно, чтобы школы и сады показали заинтересованность в благоустройстве своих территорий. Они представляли на суд жюри свои проекты в электронном виде со сметами, источниками финансирования и расчетами по всем этапам. Понятно, что невозможно за один год полностью оборудовать территорию, например площадью два гектара, как в гимназии № 6. Поэтому участникам дали два года на реализацию всех планов. Мы решили подвести итоги именно сейчас, чтобы школы успели большую часть работ закончить к 1 сентября, - сообщила "ВБ" ведущий специалист управления Эльмира Сатышева.

В мэрии обещают всем победителям и призерам конкурса в качестве призов подарить оборудование для игровых площадок и пришкольных дворов.


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URL: https://www.vb.kg/402347
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан
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