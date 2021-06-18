В Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины "Спутник V"

Накануне, 17 июня, в Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в количестве 80 тысяч доз. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Этого количества препарата хватит для вакцинации 40 тысяч человек.

"25 тысяч доз вакцины распределены в прививочные пункты города Бишкек, остальные в самое ближайшее время будут отправлены в регионы страны", - отмечают в ведомстве.

Средства на закупку вакцин были выделены из республиканского бюджета на общую сумму около 70 млн сомов. Вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) будут получать лица старше 65-ти лет и люди с хроническими заболеваниями.