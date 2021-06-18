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В Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины "Спутник V"

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- Оксана Гут
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Накануне, 17 июня, в Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в количестве 80 тысяч доз. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Этого количества препарата хватит для вакцинации 40 тысяч человек.

"25 тысяч доз вакцины распределены в прививочные пункты города Бишкек, остальные в самое ближайшее время будут отправлены в регионы страны", - отмечают в ведомстве.

Средства на закупку вакцин были выделены из республиканского бюджета на общую сумму около 70 млн сомов. Вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) будут получать лица старше 65-ти лет и люди с хроническими заболеваниями.


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URL: https://www.vb.kg/402355
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, карантин, Минздрав
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