Евро - 2020: Победа Украины, возвращение Кевина, превосходство Нидерландов

Группа C Украина - Македония - 2:1 (2:0) Голы: Ярмоленко, 29 (1:0). Яремчук, 34 (2:0). Алиоски, 57 (2:1). Нереализованные пенальти: Алиоски, 57 (вратарь), Малиновский, 84 (вратарь). Украина: Бущан, Караваев, Зинченко, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90+2), Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70). Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски (Ристевски, 85), Муслиу, Адеми (Тричковски, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Барди (Аврамовски, 77), Николов (Трайковски, 46), Эльмас, Пандев. Предупреждения: Шапаренко, 43. Велковски, 59. Аврамовски, 83. Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все - Аргентина). 17 июня. Бухарест. Стадион "Национальный".

После волевого матча с Нидерландами, когда Украина отыграла два гола, болельщики желто-синих вправе были ждать от своей команды первой победы в этом розыгрыше Чемпионата Европы. И сборная Украины не обманула их надежды. В первом тайме Ярмоленко и Яремчук забили по голу заложив фундамент будущей победы. Во втором тайме македонцы отыграли один мяч. Но к финальному свистку счет не изменился 2:1. Украина набирает три очка и занимает третье место в группе.

Группа B Дания - Бельгия - 1:2 (1:0) Голы: Поульсен, 2 (1:0). Т.Азар, 55 (1:1). Де Брейне, 70 (1:2). Дания: Шмайхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков Ольсен, 84), Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Брэйтуэйт, Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72). Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т.Азар (Вермален, 90+4), Лукаку, Мертенс (Де Брейне, 46), Феррейра-Карраско (Э.Азар, 59). Предупреждения: Васс, 59. Дамсгор, 69. Йенсен, 82. Т.Азар, 90+3. Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все - Голландия). 17 июня. Копенгаген. Стадион "Паркен".

Датчане едва не сотворили первую сенсация Чемпионата Европы. На 2-й минуте Юссуф Поульсен вывил Данию вперед забив гол точным ударом в левый нижний угол. Целый тайм Бельгия не могла подобрать ключ к обороне датской сборной. А скандинавы уверено защищаясь могли забить на 38-й минуте второй гол, мяч после дриблинга и удара Миккеля Дамсгарда прошёл в считанныx сантиметрах от штанги ворот. Бельгию от поражения спас выход Кевин Де Брюйне. Игрок "Манчестер Сити" вначале отдал голевую передачу на Торгана Азара, азатем забил сам. Бельгия побеждает и выходит в плей - офф

Группа C Нидерланды - Австрия - 2:0 (1:0) Голы: Депай, 11 - с пенальти (1:0). Дюмфрис, 67 (2:0). Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вайндал, 65), де Фрай, де Лигт, Дюмфрис, Вайналдум, де Рон (Гравенберх, 74), Ф.де Йонг, Депай (Л.де Йонг, 82), Вегхорст (Мален, 64). Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 84), Ульмер, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Забитцер, Лаймер (Гриллич, 61), К.Шлагер (Онисиво, 84), Баумгартнер (Лазаро, 70), Грегорич (Калайджич, 62). Предупреждения: Алаба, 10. де Рон, 14. Бахманн, 67. Судьи: Гринфельд. Хассан, Яркони (все - Израиль). 17 июня. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена".

Нидерланды решили задачу по выходу из группы победив австрийцев 2:0. Гол с пенальти забил Мемфис Депай, а увеличил счет Дензел Дамфрис замкнув идеальную передачу Доньелла Малена. Походу матча "оранжевые" могли забить еще трижды, в отличие от австрийцев которые за весь матч так и не смогли создать более-менее опасный момент у ворот Мартена Стекеленбурга.