Экс-вице-премьер Тайырбек Сарпашев задержан по делу Кумтора

По делу Кумтора задержан бывший высокопоставленнный чиновник Тайырбек Сарпашев. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По предварительной версии, он в 2012 году будучи вице-премьер-министром по экономике и инвестициям лоббировал интересы Центерры.

Сообщается, что когда в 2012 году в парламенте рассматривалось заключение работы комиссии по Кумтору именно Сарпашев обеспечил нужное количество голосов депутатов против решения этой комиссии. За эту услугу Сарпашев, предположительно, получил 13 млн долларов.

Также компания сделала фирму Сарпашева "Градиент" подрядчиком по поставке ГСМ и вывоза из золоторудного комбината отработанного масла.