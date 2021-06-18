"Преступные действия Сарпашева привели к разрушению ледников на Кумторе"

Бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев задержан по статье "Коррупция". Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Межведомственной следственной группой продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор".

Досудебным производством были установлены преступные действия бывшего первого вице-премьер-министра КР Тайырбека Сарпашева в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями канадской компании "Центерра", направленные на лоббирование интересов данной компании в ущерб экологической безопасности ледникам, расположенным на руднике "Кумтор".

"Следствием установлено, что Тайырбек Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве Кыргызской Республики, в интересах компании "Центерра" препятствовал разработке и принятию проекта Закона "О ледниках", обеспечивающего сохранность ледников.

Более того, Сарпашев согласно преступному сговору, внес на рассмотрение парламента страны дополнения в Водный кодекс республики, позволяющие ЗАО "Кумтор Голд Компани" вести разработку на ледниках, расположенных на руднике "Кумтор", что привело к разрушению ледников Лысый и Давыдов", - информирует ведомство.

С учетом установленных следствием преступных действий Тайырбека Сарпашева, не отвечавших интересам страны, 17 июня он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 ("Коррупция") УК КР.

В ближайшее время Тайырбек Сарпашев будет уведомлен о подозрении в совершении отмеченного преступления, а Первомайским районным судом г. Бишкек будет рассмотрен вопрос избрания меры пресечения на период следствия.