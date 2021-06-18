"Фантомные боли". Депутат рассказал, как "работают" его коллеги по ЖК

Всё началось ещё 16 июня. В среду коллега, который радеет за народ, но продвигает под этим соусом на должности различных граждан, попросил отменить "разное" и заслушать 17 июня Кабинет министров по антикризисным мерам. Парламент проголосовал, и заседание 17 июня началось с того, что в ЖК пришли министры энергетики, сельского хозяйства и другие чины, написал на своей странице в соцсетях депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, почти 40 минут утверждали повестку заседания.

"Обсуждали разные вопросы: борьба с фейками в соцсетях, причем этого требовали те, кто ранее поддерживался фабриками троллей. В это время, министры наблюдали и ждали, когда им дадут слово. В повестку внесли несколько законопроектов, - одна из моих коллег внесла законопроект о раскрытии финансовой и хозяйственной деятельности, который по-тихому был рассмотрен в Комитете по соцполитике.

Наконец-то перешли к рассмотрению антикризисных мер Кабинета министров, а мер представлено не было. Но депутатский корпус возмутился, почему нет председателя Кабинета министров Улукбека Марипова? Он в это время проводил встречи с международными организациями. Опять начались споры на 40 минут, нервы и эмоции, ругань в сторону Марипова. Хотя по Конституции он не возглавляет исполнительную власть.

Решили перенести этот вопрос на послеобеденное время и поручили Комитету по аграрной политике в перерыве рассмотреть вопрос засухи, энергетического кризиса и прийти в ЖК с решением.

Без обсуждения был рассмотрен в третьем чтении законопроект о безвизовом режиме на 60 дней для граждан ещё 9 государств, а в итоге у нас граждане 61 иностранных государств смогут въезжать без визы на 60 дней. Правительство ещё в этот перечень включила лиц, имеющих паспорта ООН. Почти без обсуждения в третьем чтении мы рассмотрели законопроект о некоммерческих организациях. Возмущался лишь я, но в дискуссию вступил представитель Президента Анарбек Калматов, который поддержал законопроект депутатов.

"Спасибо" коллегам, они приняли этот закон и сделали ещё больший вклад в будущую безработицу. Сектор НКО начнёт сокращаться, а социальных проектов, поддерживаемых международными донорами, станет меньше.

До обеда мы рассмотрели кредитное и грантовое соглашение, в рамках которого мы получим деньги от Международной ассоциации развития и потратим на какие-то местные проекты и обучим фермеров чему-то. Хотят отвлечь людей от засухи. А затем мы долго обсуждали законопроект об облегчении процедур получения ипотечных кредитов, но денег на ипотеку пока нет. Уже прошло половина года, а ипотечная компания так и не получила 500 миллионов сомов. Зато законопроектом отменяются первоначальные взносы по ипотеке.

Во время обеда активно заседал Комитет по аграрной политике. Именно там, коллега, радеющий за народ, но продвигающий своих людей, шумел и возмущался. И между другими депутатами чуть было не возник конфликт. После обеда мы быстро рассмотрели ряд соглашений, приняли постановление о выделении из государственного резерва 600 миллионов сомов на выплату компенсаций врачам, заслушали отчет Счетной палаты, проголосовали по законопроектам и к вечеру приступили к заслушиванию председателя Кабинета министров.

Несмотря на вечер у депутатов эмоции продолжали зашкаливать. Говорили о засухе, увеличении тарифов на электричество, росте цен на продукты. Я попросил Марипова передвинуть увеличение тарифов, так как у граждан в карманах ветер гуляет, и платить будет нечем. Эмоции у всех бушевали, и тут Марипов сказал, что из-за того, что он не решает кадровые вопросы отдельных депутатов на него публично нападают. Без микрофона все потребовали сказать фамилию такого депутата, и Улукбек Асамединович был вынужден назвать фамилию. Один из депутатов, который требовал назвать фамилию депутата, продвигающего кадровые интересы, вышел к микрофону и осудил Марипова за то, что он публично назвал фамилию. Я откровенно сказал этому депутату о его двоякой позиции. Очень хорошо выступил Мирлан Жеенчороев, назвав происходящее фантомными болями. По Конституции исполнительную власть возглавляет президент, а мы требуем ухода председателя кабинета министров, которого даже не назначали.

Не думал я, что заседание продлится надолго. После 7 часов у меня были запланированы встречи с экспертами, которые рассказали о негативных последствиях в случае принятия новых кодексов в сфере уголовного законодательства. Мне пришлось уйти после 19:20 часов, а заседание всё шло и шло…",- рассказал Дастан Бекешев.