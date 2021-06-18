Народ о депутатах. "Протащить" чиновника на камеру, создав имитацию работы

Правительству надо дать больше времени на работу принять кардинальные меры на ближайшие 5 лет: совместно с учёными и экспертами продумать программу планомерного полива и жёсткого пользования водой, ужесточить контроль за сбросом воды, просчитать все ресурсы запаса воды. Об этом на своей странице в соцсетях написал депутат Ирина Карамушкина.

Как она отметила, безалаберность и не профессионализм приведут народ к голоду и войнам за водные источники. Но для этого надо меньше вызывать чиновников и министров на часовые заседания в ЖК.

С ней согласились и кыргызстанцы, подчеркнув, что, к сожалению, в этом и есть суть подавляющего большинства наших нардепов (за очень-очень редким исключением): вытащить чиновника "на ковёр", оторвав специалиста от дел, заставив готовиться к заседанию и т.п.

- Далее словесно его "протащить" на видеокамеру, создав, таким образом, имитацию собственной бурной деятельности "ради народа", - написал в комментариях пользователь Андрей Sv.