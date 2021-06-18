Погода
$ 84.34 - 84.74
€ 101.77 - 103.17

Народ о депутатах. "Протащить" чиновника на камеру, создав имитацию работы

219  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительству надо дать больше времени на работу принять кардинальные меры на ближайшие 5 лет: совместно с учёными и экспертами продумать программу планомерного полива и жёсткого пользования водой, ужесточить контроль за сбросом воды, просчитать все ресурсы запаса воды. Об этом на своей странице в соцсетях написал депутат Ирина Карамушкина.

Как она отметила, безалаберность и не профессионализм приведут народ к голоду и войнам за водные источники. Но для этого надо меньше вызывать чиновников и министров на часовые заседания в ЖК.

С ней согласились и кыргызстанцы, подчеркнув, что, к сожалению, в этом и есть суть подавляющего большинства наших нардепов (за очень-очень редким исключением): вытащить чиновника "на ковёр", оторвав специалиста от дел, заставив готовиться к заседанию и т.п.

- Далее словесно его "протащить" на видеокамеру, создав, таким образом, имитацию собственной бурной деятельности "ради народа", - написал в комментариях пользователь Андрей Sv.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402374
Теги:
парламент, правительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  